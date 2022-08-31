https://ria.ru/20220831/vef-1813354555.html
Путин в рамках ВЭФ проведет заседание Госсовета по туризму
Путин в рамках ВЭФ проведет заседание Госсовета по туризму - РИА Новости, 31.08.2022
Путин в рамках ВЭФ проведет заседание Госсовета по туризму
Президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведет заседание Госсовета, посвященное туризму, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:01
2022-08-31T11:01
2022-08-31T12:02
владимир путин
дмитрий песков
политика
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведет заседание Госсовета, посвященное туризму, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Готовимся к Восточному форуму. Будет и выступление Путина, там будет и Госсовет важный по туризму. Очень важный, кстати, драйвер развития нашей экономики - туристическая отрасль. Давно об этом говорили, вот сейчас это быстро задвигалось, что очень здорово. Конечно, обстоятельства нам помогли, но в то же время эти обстоятельства направляются в наше русло", - сказал Песков.Он добавил, что в выступлении Путина на ВЭФ будут даны оценки общего экономического состояния и оценка развития Дальнего Востока.
https://ria.ru/20220831/g20-1813355468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, политика, восточный экономический форум (вэф)
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:01 31.08.2022 (обновлено: 12:02 31.08.2022)
Путин в рамках ВЭФ проведет заседание Госсовета по туризму
Песков: Путин в рамках ВЭФ во Владивостоке проведет заседание Госсовета по туризму
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведет заседание Госсовета, посвященное туризму, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Готовимся к Восточному форуму. Будет и выступление Путина, там будет и Госсовет важный по туризму. Очень важный, кстати, драйвер развития нашей экономики - туристическая отрасль. Давно об этом говорили, вот сейчас это быстро задвигалось, что очень здорово. Конечно, обстоятельства нам помогли, но в то же время эти обстоятельства направляются в наше русло", - сказал Песков.
Он добавил, что в выступлении Путина на ВЭФ будут даны оценки общего экономического состояния и оценка развития Дальнего Востока
.