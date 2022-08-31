https://ria.ru/20220831/vef-1813354555.html

Путин в рамках ВЭФ проведет заседание Госсовета по туризму

Путин в рамках ВЭФ проведет заседание Госсовета по туризму - РИА Новости, 31.08.2022

Путин в рамках ВЭФ проведет заседание Госсовета по туризму

Президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведет заседание Госсовета, посвященное туризму, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:01

2022-08-31T11:01

2022-08-31T12:02

владимир путин

дмитрий песков

политика

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведет заседание Госсовета, посвященное туризму, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Готовимся к Восточному форуму. Будет и выступление Путина, там будет и Госсовет важный по туризму. Очень важный, кстати, драйвер развития нашей экономики - туристическая отрасль. Давно об этом говорили, вот сейчас это быстро задвигалось, что очень здорово. Конечно, обстоятельства нам помогли, но в то же время эти обстоятельства направляются в наше русло", - сказал Песков.Он добавил, что в выступлении Путина на ВЭФ будут даны оценки общего экономического состояния и оценка развития Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220831/g20-1813355468.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, дмитрий песков, политика, восточный экономический форум (вэф)