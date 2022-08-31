https://ria.ru/20220831/vef-1813306395.html

Страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ

Страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ - РИА Новости, 31.08.2022

Страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ

Недружественные страны Запада пытаются оказывать давление на государства, чьи делегации примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, заявил РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T03:38

2022-08-31T03:38

2022-08-31T03:38

россия

азия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 31 авг – РИА новости. Недружественные страны Запада пытаются оказывать давление на государства, чьи делегации примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее министр сообщил, что в ВЭФ примут участие достаточно представительные по составу делегации из стран Азии и Евразийского экономического содружества.Он отметил, что мир раскололся в международных отношениях по линии примерно 25% населения Земли, когда страны, представляющие эти 25%, объявили себя одним лагерем, а остальные 75% населения Земли разделяет позицию России о важности самоопределения, безусловного суверенитета всех стран, всех наций.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

https://ria.ru/20220826/vef-1812274416.html

россия

азия

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россия, азия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)