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Страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ - РИА Новости, 31.08.2022
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Страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ
Страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ - РИА Новости, 31.08.2022
Страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ
Недружественные страны Запада пытаются оказывать давление на государства, чьи делегации примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, заявил РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:38
2022-08-31T03:38
россия
азия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 31 авг – РИА новости. Недружественные страны Запада пытаются оказывать давление на государства, чьи делегации примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее министр сообщил, что в ВЭФ примут участие достаточно представительные по составу делегации из стран Азии и Евразийского экономического содружества.Он отметил, что мир раскололся в международных отношениях по линии примерно 25% населения Земли, когда страны, представляющие эти 25%, объявили себя одним лагерем, а остальные 75% населения Земли разделяет позицию России о важности самоопределения, безусловного суверенитета всех стран, всех наций.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
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россия, азия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Азия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
03:38 31.08.2022
 
Страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ

Чекунков: страны Запада пытаются оказывать давление на иностранных участников ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 авг – РИА новости. Недружественные страны Запада пытаются оказывать давление на государства, чьи делегации примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Ранее министр сообщил, что в ВЭФ примут участие достаточно представительные по составу делегации из стран Азии и Евразийского экономического содружества.
"По неформальным каналам высокого уровня мне рассказывают товарищи, которые входят в правительства других стран, что на них пытаются оказывать давление, так сказать, западные недружественные государства. Но они не поддаются этому давлению. Они собираются приезжать и работать с Россией", - сказал Чекунков.
Он отметил, что мир раскололся в международных отношениях по линии примерно 25% населения Земли, когда страны, представляющие эти 25%, объявили себя одним лагерем, а остальные 75% населения Земли разделяет позицию России о важности самоопределения, безусловного суверенитета всех стран, всех наций.
"Нас большинство. Это точно крупнейшие азиатские страны - Китай, Индия, весь Ближний Восток, большинство стран АСЕАН. Большая часть человечества активно поддерживает Россию, более того, сами проходят сейчас через период внешнего давления, как показывают и фокусы с полит-туризмом американцев на Тайвань, и торговые войны, и перебои в доставках продовольствия", - уточнил министр.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
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РоссияАзияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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