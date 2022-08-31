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Россия поставит в Латинскую Америку четырехвалентную вакцину против гриппа - РИА Новости, 31.08.2022
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Россия поставит в Латинскую Америку четырехвалентную вакцину против гриппа
Россия поставит в Латинскую Америку четырехвалентную вакцину против гриппа - РИА Новости, 31.08.2022
Россия поставит в Латинскую Америку четырехвалентную вакцину против гриппа
Четырехвалентная вакцина против гриппа, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), зарегистрирована в Никарагуа, это... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:18
2022-08-31T21:18
общество
латинская америка
россия
санкт-петербург
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
воз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Четырехвалентная вакцина против гриппа, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), зарегистрирована в Никарагуа, это позволит начать поставки препарата в Латинскую Америку, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Высокое качество вакцин из Санкт-Петербурга дважды подтверждали независимые лаборатории ВОЗ, препараты СПбНИИВС соответствуют всем мировым стандартам, что делает их востребованными за рубежом. Двадцать шестого августа министерство здравоохранения Республики Никарагуа выдало регистрационное удостоверение на четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа "Флю-М Тетра" производства СПбНИИВС ФМБА России. Получение регистрационного удостоверения позволит предприятию начать поставки вакцины в регион Латинской Америки уже в текущем году", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ФМБА.Четырехвалентные вакцины от гриппа являются наиболее востребованными в мире, как в коммерческом секторе, так и в секторе государственных закупок и закупок международных фондов. Ранее в Латинскую Америку поставлялись только трехвалентные вакцины, уточнили в ведомстве.
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общество, латинская америка, россия, санкт-петербург, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), воз
Общество, Латинская Америка, Россия, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), ВОЗ
21:18 31.08.2022
 
Россия поставит в Латинскую Америку четырехвалентную вакцину против гриппа

Глава ФМБА Скворцова: Россия поставит в Латинскую Америку вакцину от гриппа "Флю-М Тетра"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Четырехвалентная вакцина против гриппа, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), зарегистрирована в Никарагуа, это позволит начать поставки препарата в Латинскую Америку, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Высокое качество вакцин из Санкт-Петербурга дважды подтверждали независимые лаборатории ВОЗ, препараты СПбНИИВС соответствуют всем мировым стандартам, что делает их востребованными за рубежом. Двадцать шестого августа министерство здравоохранения Республики Никарагуа выдало регистрационное удостоверение на четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа "Флю-М Тетра" производства СПбНИИВС ФМБА России. Получение регистрационного удостоверения позволит предприятию начать поставки вакцины в регион Латинской Америки уже в текущем году", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ФМБА.
Четырехвалентные вакцины от гриппа являются наиболее востребованными в мире, как в коммерческом секторе, так и в секторе государственных закупок и закупок международных фондов. Ранее в Латинскую Америку поставлялись только трехвалентные вакцины, уточнили в ведомстве.
Вакцина от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 13:34
Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса
 
ОбществоЛатинская АмерикаРоссияСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ВОЗ
 
 
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