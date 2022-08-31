https://ria.ru/20220831/ulitsa-1813485450.html

В Керчи назвали две улицы в честь погибших военнослужащих

В Керчи назвали две улицы в честь погибших военнослужащих - РИА Новости, 31.08.2022

В Керчи назвали две улицы в честь погибших военнослужащих

Две улицы в крымской Керчи названы в честь российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:52

2022-08-31T16:52

2022-08-31T17:05

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Две улицы в крымской Керчи названы в честь российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Керченского горсовета."Решением депутатов горсовета в память о погибших военнослужащих, проявивших героизм в ходе специальной военной операции, одна из улиц назвала в честь Олега Орлова, вторая – Владимира Чеботарева", - сказали в пресс-службе.Решение единогласно принято в среду на сессии горсовета. Оба военнослужащих были керчанами.

https://ria.ru/20220822/bespilotniki-1811227055.html

россия

республика крым

керчь

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россия, республика крым, керчь