10:00 31.08.2022 (обновлено: 10:32 31.08.2022)
Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре
© Фото предоставлено ООО "Центр Ядерной медицины Улан-Удэ"Первый в Бурятии центр ядерной медицины полного цикла ООО "Центр Ядерной медицины Улан-Удэ"
© Фото предоставлено ООО "Центр Ядерной медицины Улан-Удэ"
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый центр ядерной медицины в столице Бурятии откроется в сентябре, сообщает пресс-служба центра.
Первый в Бурятии центр ядерной медицины полного цикла оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам для отделений радионуклидной диагностики: циклотроном, двумя ПЭТ/КТ сканерами, лабораторией контроля качества, автоматическими модулями синтеза радиофармпрепаратов. В центре будут проводить раннюю диагностику и динамическое наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями.
"Мощность центра - 10 тысяч исследований в год, что позволит полностью обеспечить диагностикой население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. В медицинском учреждении готовы принять и пациентов из Монголии. Это существенно расширит доступность высокотехнологического метода визуализации населению указанных регионов и обеспечит врачей, которые работают в учреждениях онкологического профиля, точным инструментом диагностики, позволяющим заметно повысить эффективность лечения социально значимых заболеваний и уменьшить затраты на дорогостоящее таргетное лечение", - говорится в сообщении.
Пациенты из Бурятии будут проходить обследование в центре бесплатно - по полису ОМС и направлению от онколога.
По словам исполнительного директора центра Кирилла Архипова, в рамках реализации проекта создано более 40 рабочих мест. Врачи центра уже прошли обучение и стажировки в Москве.
Как ранее отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, создание такого межрегионального центра - еще одна возможность обеспечить доступность высокоточной онкодиагностикой пациентов на принципиально новом уровне, работа центра приведет к улучшению инфраструктуры онкологической помощи населению, повышению ее качества и доступности.
"Это очень важный и необходимый для нас центр. Онкологические заболевания во всем мире, в России, в Бурятии идут с приростом, и важно на самых ранних стадиях их выявлять, когда еще можно вылечить. И вот именно Центр ядерной медицины создает условия, когда можно выявлять болезнь на ранних стадиях. В этом центре будут производиться радиофармпрепараты. А "срок жизни" радиофармпрепаратов исчисляется в часах, то есть их нельзя купить где-то в Москве и привезти к нам. Мы их будем здесь производить и даже сможем доставлять в соседние регионы в кратчайшие сроки, - приводятся слова Цыденова на официальном интернет-портале республики.