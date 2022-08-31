Рейтинг@Mail.ru
Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/ulan-ude-1813338546.html
Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре
Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022
Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре
Первый центр ядерной медицины в столице Бурятии откроется в сентябре, сообщает пресс-служба центра. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:00
2022-08-31T10:32
общество
москва
забайкальский край
иркутская область
алексей цыденов
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813330349_0:114:1024:690_1920x0_80_0_0_b4c2be45e826f7ff086f6d9a2e0ba324.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый центр ядерной медицины в столице Бурятии откроется в сентябре, сообщает пресс-служба центра.Первый в Бурятии центр ядерной медицины полного цикла оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам для отделений радионуклидной диагностики: циклотроном, двумя ПЭТ/КТ сканерами, лабораторией контроля качества, автоматическими модулями синтеза радиофармпрепаратов. В центре будут проводить раннюю диагностику и динамическое наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями."Мощность центра - 10 тысяч исследований в год, что позволит полностью обеспечить диагностикой население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. В медицинском учреждении готовы принять и пациентов из Монголии. Это существенно расширит доступность высокотехнологического метода визуализации населению указанных регионов и обеспечит врачей, которые работают в учреждениях онкологического профиля, точным инструментом диагностики, позволяющим заметно повысить эффективность лечения социально значимых заболеваний и уменьшить затраты на дорогостоящее таргетное лечение", - говорится в сообщении.Пациенты из Бурятии будут проходить обследование в центре бесплатно - по полису ОМС и направлению от онколога.По словам исполнительного директора центра Кирилла Архипова, в рамках реализации проекта создано более 40 рабочих мест. Врачи центра уже прошли обучение и стажировки в Москве.Как ранее отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, создание такого межрегионального центра - еще одна возможность обеспечить доступность высокоточной онкодиагностикой пациентов на принципиально новом уровне, работа центра приведет к улучшению инфраструктуры онкологической помощи населению, повышению ее качества и доступности.
https://ria.ru/20220823/buryatiya-1811499437.html
москва
забайкальский край
иркутская область
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813330349_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d71de6d4e5d19e4695b2c6d1779add60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, забайкальский край, иркутская область, алексей цыденов, республика бурятия
Общество, Москва, Забайкальский край, Иркутская область, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
10:00 31.08.2022 (обновлено: 10:32 31.08.2022)
 

Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре

© Фото предоставлено ООО "Центр Ядерной медицины Улан-Удэ"Первый в Бурятии центр ядерной медицины полного цикла ООО "Центр Ядерной медицины Улан-Удэ"
Первый в Бурятии центр ядерной медицины полного цикла ООО Центр Ядерной медицины Улан-Удэ
© Фото предоставлено ООО "Центр Ядерной медицины Улан-Удэ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый центр ядерной медицины в столице Бурятии откроется в сентябре, сообщает пресс-служба центра.
Первый в Бурятии центр ядерной медицины полного цикла оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам для отделений радионуклидной диагностики: циклотроном, двумя ПЭТ/КТ сканерами, лабораторией контроля качества, автоматическими модулями синтеза радиофармпрепаратов. В центре будут проводить раннюю диагностику и динамическое наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями.
Люди фотографируются на берегу озера Байкал в республике Бурятия - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 15:10Туризм
Бурятия получит средства на развитие туристической инфраструктуры
"Мощность центра - 10 тысяч исследований в год, что позволит полностью обеспечить диагностикой население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. В медицинском учреждении готовы принять и пациентов из Монголии. Это существенно расширит доступность высокотехнологического метода визуализации населению указанных регионов и обеспечит врачей, которые работают в учреждениях онкологического профиля, точным инструментом диагностики, позволяющим заметно повысить эффективность лечения социально значимых заболеваний и уменьшить затраты на дорогостоящее таргетное лечение", - говорится в сообщении.
Пациенты из Бурятии будут проходить обследование в центре бесплатно - по полису ОМС и направлению от онколога.
По словам исполнительного директора центра Кирилла Архипова, в рамках реализации проекта создано более 40 рабочих мест. Врачи центра уже прошли обучение и стажировки в Москве.
Как ранее отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, создание такого межрегионального центра - еще одна возможность обеспечить доступность высокоточной онкодиагностикой пациентов на принципиально новом уровне, работа центра приведет к улучшению инфраструктуры онкологической помощи населению, повышению ее качества и доступности.
"Это очень важный и необходимый для нас центр. Онкологические заболевания во всем мире, в России, в Бурятии идут с приростом, и важно на самых ранних стадиях их выявлять, когда еще можно вылечить. И вот именно Центр ядерной медицины создает условия, когда можно выявлять болезнь на ранних стадиях. В этом центре будут производиться радиофармпрепараты. А "срок жизни" радиофармпрепаратов исчисляется в часах, то есть их нельзя купить где-то в Москве и привезти к нам. Мы их будем здесь производить и даже сможем доставлять в соседние регионы в кратчайшие сроки, - приводятся слова Цыденова на официальном интернет-портале республики.
 
ОбществоМоскваЗабайкальский крайИркутская областьАлексей ЦыденовРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала