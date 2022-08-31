https://ria.ru/20220831/ulan-ude-1813338546.html

Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре

Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022

Первый центр ядерной медицины в Улан-Уде откроется в сентябре

Первый центр ядерной медицины в столице Бурятии откроется в сентябре, сообщает пресс-служба центра. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:00

2022-08-31T10:00

2022-08-31T10:32

общество

москва

забайкальский край

иркутская область

алексей цыденов

республика бурятия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый центр ядерной медицины в столице Бурятии откроется в сентябре, сообщает пресс-служба центра.Первый в Бурятии центр ядерной медицины полного цикла оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам для отделений радионуклидной диагностики: циклотроном, двумя ПЭТ/КТ сканерами, лабораторией контроля качества, автоматическими модулями синтеза радиофармпрепаратов. В центре будут проводить раннюю диагностику и динамическое наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями."Мощность центра - 10 тысяч исследований в год, что позволит полностью обеспечить диагностикой население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. В медицинском учреждении готовы принять и пациентов из Монголии. Это существенно расширит доступность высокотехнологического метода визуализации населению указанных регионов и обеспечит врачей, которые работают в учреждениях онкологического профиля, точным инструментом диагностики, позволяющим заметно повысить эффективность лечения социально значимых заболеваний и уменьшить затраты на дорогостоящее таргетное лечение", - говорится в сообщении.Пациенты из Бурятии будут проходить обследование в центре бесплатно - по полису ОМС и направлению от онколога.По словам исполнительного директора центра Кирилла Архипова, в рамках реализации проекта создано более 40 рабочих мест. Врачи центра уже прошли обучение и стажировки в Москве.Как ранее отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, создание такого межрегионального центра - еще одна возможность обеспечить доступность высокоточной онкодиагностикой пациентов на принципиально новом уровне, работа центра приведет к улучшению инфраструктуры онкологической помощи населению, повышению ее качества и доступности.

https://ria.ru/20220823/buryatiya-1811499437.html

москва

забайкальский край

иркутская область

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, забайкальский край, иркутская область, алексей цыденов, республика бурятия