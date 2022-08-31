https://ria.ru/20220831/ukraina-1813520999.html

США анонсировали новые военные поставки Украине

США анонсировали новые военные поставки Украине - РИА Новости, 31.08.2022

США анонсировали новые военные поставки Украине

США в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новой военной помощи Украине, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:54

2022-08-31T17:54

2022-08-31T18:02

сша

в мире

украина

джон кирби

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новой военной помощи Украине, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."В ближайшие дни вы услышите новые объявления касательно выделении помощи Украине в сфере безопасности", - сказал Кирби на брифинге в среду. При этом представитель Белого дома не привел дополнительных деталей.Президент США Джо Байден на минувшей неделе объявил о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи размером в 2,9 миллиарда долларов. В заявлении на сайте Белого дома отмечалось, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от беспилотников и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html

сша

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, украина, джон кирби, нато, ситуация в днр и лнр