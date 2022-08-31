17:54 31.08.2022 (обновлено: 18:02 31.08.2022)
США анонсировали новые военные поставки Украине
Белый дом анонсировал новые поставки военной помощи Украине
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новой военной помощи Украине, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"В ближайшие дни вы услышите новые объявления касательно выделении помощи Украине в сфере безопасности", - сказал Кирби на брифинге в среду. При этом представитель Белого дома не привел дополнительных деталей.
Президент США Джо Байден на минувшей неделе объявил о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи размером в 2,9 миллиарда долларов. В заявлении на сайте Белого дома отмечалось, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от беспилотников и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
28 августа, 02:07The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю