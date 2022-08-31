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США анонсировали новые военные поставки Украине - РИА Новости, 31.08.2022
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США анонсировали новые военные поставки Украине
США анонсировали новые военные поставки Украине - РИА Новости, 31.08.2022
США анонсировали новые военные поставки Украине
США в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новой военной помощи Украине, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:54
2022-08-31T18:02
сша
в мире
украина
джон кирби
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новой военной помощи Украине, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."В ближайшие дни вы услышите новые объявления касательно выделении помощи Украине в сфере безопасности", - сказал Кирби на брифинге в среду. При этом представитель Белого дома не привел дополнительных деталей.Президент США Джо Байден на минувшей неделе объявил о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи размером в 2,9 миллиарда долларов. В заявлении на сайте Белого дома отмечалось, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от беспилотников и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, в мире, украина, джон кирби, нато, ситуация в днр и лнр
США, В мире, Украина, Джон Кирби, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:54 31.08.2022 (обновлено: 18:02 31.08.2022)
 
США анонсировали новые военные поставки Украине

Белый дом анонсировал новые поставки военной помощи Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новой военной помощи Украине, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"В ближайшие дни вы услышите новые объявления касательно выделении помощи Украине в сфере безопасности", - сказал Кирби на брифинге в среду. При этом представитель Белого дома не привел дополнительных деталей.
Президент США Джо Байден на минувшей неделе объявил о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи размером в 2,9 миллиарда долларов. В заявлении на сайте Белого дома отмечалось, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от беспилотников и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американское оружие для Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 02:07
The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю
 
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