Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813407587.html
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии - РИА Новости, 31.08.2022
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии
Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:25
2022-08-31T13:46
в мире
украина
германия
андрей мельник
кристина ламбрехт
минобороны германии
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у бундесвера. "Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?" — спросил он.К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только девять процентов САУ Panzerhaubitze и семь процентов РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.Накануне Ламбрехт заявила, что бундесвер достиг пределов своих возможностей по поставкам оружия Киеву, подчеркнув, что Минобороны Германии прежде всего защищает национальное интересы.В июле Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в Германии Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера страны Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике за восхваление лидера украинских националистов Степана Бандеры. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
https://ria.ru/20220830/posol-1813193599.html
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6731e6f16925111fb00ed1fa5a2fe9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, андрей мельник, кристина ламбрехт, минобороны германии, владимир зеленский
В мире, Украина, Германия, Андрей Мельник, Кристина Ламбрехт, Минобороны Германии, Владимир Зеленский
13:25 31.08.2022 (обновлено: 13:46 31.08.2022)
 
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии

Экс-посол Украины Мельник раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ об оружии для Киева

© AP PhotoЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у бундесвера.
"Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?" — спросил он.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 16:11
"Терпение лопнуло!" В ФРГ разгорелся скандал после новой выходки Мельника
К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только девять процентов САУ Panzerhaubitze и семь процентов РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.
Накануне Ламбрехт заявила, что бундесвер достиг пределов своих возможностей по поставкам оружия Киеву, подчеркнув, что Минобороны Германии прежде всего защищает национальное интересы.
В июле Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в Германии Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера страны Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике за восхваление лидера украинских националистов Степана Бандеры. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
Немецкая зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 12:46
В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия
 
В миреУкраинаГерманияАндрей МельникКристина ЛамбрехтМинобороны ГерманииВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала