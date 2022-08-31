https://ria.ru/20220831/ukraina-1813407587.html
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии - РИА Новости, 31.08.2022
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии
Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:25
2022-08-31T13:25
2022-08-31T13:46
в мире
украина
германия
андрей мельник
кристина ламбрехт
минобороны германии
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у бундесвера. "Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?" — спросил он.К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только девять процентов САУ Panzerhaubitze и семь процентов РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.Накануне Ламбрехт заявила, что бундесвер достиг пределов своих возможностей по поставкам оружия Киеву, подчеркнув, что Минобороны Германии прежде всего защищает национальное интересы.В июле Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в Германии Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера страны Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике за восхваление лидера украинских националистов Степана Бандеры. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
https://ria.ru/20220830/posol-1813193599.html
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, андрей мельник, кристина ламбрехт, минобороны германии, владимир зеленский
В мире, Украина, Германия, Андрей Мельник, Кристина Ламбрехт, Минобороны Германии, Владимир Зеленский
13:25 31.08.2022 (обновлено: 13:46 31.08.2022)
Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии
Экс-посол Украины Мельник раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ об оружии для Киева