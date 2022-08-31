https://ria.ru/20220831/ukraina-1813407587.html

Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии

Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии - РИА Новости, 31.08.2022

Экс-посол Украины Мельник набросился в Сети на министра обороны Германии

Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:25

2022-08-31T13:25

2022-08-31T13:46

в мире

украина

германия

андрей мельник

кристина ламбрехт

минобороны германии

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у бундесвера. "Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?" — спросил он.К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только девять процентов САУ Panzerhaubitze и семь процентов РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.Накануне Ламбрехт заявила, что бундесвер достиг пределов своих возможностей по поставкам оружия Киеву, подчеркнув, что Минобороны Германии прежде всего защищает национальное интересы.В июле Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в Германии Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера страны Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике за восхваление лидера украинских националистов Степана Бандеры. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.

https://ria.ru/20220830/posol-1813193599.html

https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, андрей мельник, кристина ламбрехт, минобороны германии, владимир зеленский