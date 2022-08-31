13:07 31.08.2022 (обновлено: 14:15 31.08.2022)
ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных
Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских штабов и трех оружейных складов
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Боевая авиация ВКС России за сутки поразила десять украинских штабов и 65 артподразделений, уничтожила три склада оружия и боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
В министерстве также сообщили, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается.
"За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой Народной Республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области.