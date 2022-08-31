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ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных

ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных - РИА Новости, 31.08.2022

ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных

Боевая авиация ВКС России за сутки поразила десять украинских штабов и 65 артподразделений, уничтожила три склада оружия и боеприпасов, сообщило в среду... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:07

2022-08-31T13:07

2022-08-31T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Боевая авиация ВКС России за сутки поразила десять украинских штабов и 65 артподразделений, уничтожила три склада оружия и боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.В министерстве также сообщили, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается."За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой Народной Республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область