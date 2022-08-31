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ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных
ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных - РИА Новости, 31.08.2022
ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных
Боевая авиация ВКС России за сутки поразила десять украинских штабов и 65 артподразделений, уничтожила три склада оружия и боеприпасов, сообщило в среду... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:07
2022-08-31T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Боевая авиация ВКС России за сутки поразила десять украинских штабов и 65 артподразделений, уничтожила три склада оружия и боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.В министерстве также сообщили, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается."За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой Народной Республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
13:07 31.08.2022 (обновлено: 14:15 31.08.2022)
 
ВКС уничтожили пять штабов и три оружейных склада украинских военных

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских штабов и трех оружейных складов

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Боевая авиация ВКС России за сутки поразила десять украинских штабов и 65 артподразделений, уничтожила три склада оружия и боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
В министерстве также сообщили, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается.
"За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой Народной Республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
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