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Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования - РИА Новости, 31.08.2022
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Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования
Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования - РИА Новости, 31.08.2022
Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования
Система образования на Украине была антироссийской, а украинские дети стали ее заложниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:06
2022-08-31T14:00
общество
образование - общество
россия
украина
сергей кравцов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Система образования на Украине была антироссийской, а украинские дети стали ее заложниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.В продолжение разговора про важность интеграции школ Донбасса в российскую систему образования министр отметил влияние системы образования Украины на детей."Заставили организовать так систему образования, которая фактически была антироссийской. Мы братские народы, и дети стали заложниками вот той политики, которая проводилась", - сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании. Он добавил, что многие факты в учебниках, исторические данные были искажены, многие дети не знали, что мы жили в одной стране.
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общество, образование - общество, россия, украина, сергей кравцов
Общество, Образование - Общество, Россия, Украина, Сергей Кравцов
13:06 31.08.2022 (обновлено: 14:00 31.08.2022)
 
Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования

Министр просвещения Кравцов назвал украинских детей заложниками антироссийской политики

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Система образования на Украине была антироссийской, а украинские дети стали ее заложниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
В продолжение разговора про важность интеграции школ Донбасса в российскую систему образования министр отметил влияние системы образования Украины на детей.
"Заставили организовать так систему образования, которая фактически была антироссийской. Мы братские народы, и дети стали заложниками вот той политики, которая проводилась", - сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании. Он добавил, что многие факты в учебниках, исторические данные были искажены, многие дети не знали, что мы жили в одной стране.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 20:40Специальная военная операция на Украине
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"
 
ОбществоОбразование - ОбществоРоссияУкраинаСергей Кравцов
 
 
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