https://ria.ru/20220831/ukraina-1813402537.html

Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования

Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования - РИА Новости, 31.08.2022

Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования

Система образования на Украине была антироссийской, а украинские дети стали ее заложниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:06

2022-08-31T13:06

2022-08-31T14:00

общество

образование - общество

россия

украина

сергей кравцов

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Система образования на Украине была антироссийской, а украинские дети стали ее заложниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.В продолжение разговора про важность интеграции школ Донбасса в российскую систему образования министр отметил влияние системы образования Украины на детей."Заставили организовать так систему образования, которая фактически была антироссийской. Мы братские народы, и дети стали заложниками вот той политики, которая проводилась", - сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании. Он добавил, что многие факты в учебниках, исторические данные были искажены, многие дети не знали, что мы жили в одной стране.

https://ria.ru/20220828/knigi-1812759780.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, украина, сергей кравцов