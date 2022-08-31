https://ria.ru/20220831/ukraina-1813402537.html
Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования
Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования - РИА Новости, 31.08.2022
Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования
Система образования на Украине была антироссийской, а украинские дети стали ее заложниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:06
2022-08-31T13:06
2022-08-31T14:00
общество
образование - общество
россия
украина
сергей кравцов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Система образования на Украине была антироссийской, а украинские дети стали ее заложниками, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.В продолжение разговора про важность интеграции школ Донбасса в российскую систему образования министр отметил влияние системы образования Украины на детей."Заставили организовать так систему образования, которая фактически была антироссийской. Мы братские народы, и дети стали заложниками вот той политики, которая проводилась", - сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании. Он добавил, что многие факты в учебниках, исторические данные были искажены, многие дети не знали, что мы жили в одной стране.
https://ria.ru/20220828/knigi-1812759780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, образование - общество, россия, украина, сергей кравцов
Общество, Образование - Общество, Россия, Украина, Сергей Кравцов
13:06 31.08.2022 (обновлено: 14:00 31.08.2022)
Кравцов назвал украинских детей заложниками системы образования
Министр просвещения Кравцов назвал украинских детей заложниками антироссийской политики