https://ria.ru/20220831/ukraina-1813400616.html

Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны

Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 31.08.2022

Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны

Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:59

2022-08-31T12:59

2022-08-31T14:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

украина

су-25

су-24

миг-29

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в среду в Минобороны РФ."За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета - два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады войск Украины, завершается уничтожение его остатков.Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей."Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", - рассказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия провалилась" – Конашенков о спецоперации "Попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия провалилась" – Конашенков о спецоперации 2022-08-31T12:59 true PT4M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, украина, су-25, су-24, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф)