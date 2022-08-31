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Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813400616.html
Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны
Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 31.08.2022
Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны
Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:59
2022-08-31T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
су-25
су-24
миг-29
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в среду в Минобороны РФ."За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета - два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады войск Украины, завершается уничтожение его остатков.Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей."Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", - рассказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия провалилась" – Конашенков о спецоперации
"Попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия провалилась" – Конашенков о спецоперации
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безопасность, вооруженные силы украины, украина, су-25, су-24, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Су-25, Су-24, МиГ-29, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:59 31.08.2022 (обновлено: 14:15 31.08.2022)
 
Попытка контратаки стоила Киеву 1700 убитых военных, заявили в Минобороны

Минобороны России: ВСУ потеряли убитыми 1700 человек при попытке контратаки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета - два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады войск Украины, завершается уничтожение его остатков.
Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей.
"Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", - рассказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаСу-25Су-24МиГ-29Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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