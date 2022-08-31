https://ria.ru/20220831/ukraina-1813398036.html

Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 31.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также семь дронов, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:52

2022-08-31T12:52

2022-08-31T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

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харьковская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также семь дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены: 57 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населённых пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито семь украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

харьковская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины