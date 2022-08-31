https://ria.ru/20220831/ukraina-1813398036.html
Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 31.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также семь дронов, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:52
2022-08-31T12:52
2022-08-31T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также семь дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены: 57 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населённых пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито семь украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
12:52 31.08.2022 (обновлено: 14:14 31.08.2022)
Российская ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"
Минобороны России: ПВО за сутки сбила 57 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"