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В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813325050.html
В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины
В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины - РИА Новости, 31.08.2022
В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины
США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:09
2022-08-31T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину, заявили в Пентагоне."Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", - сообщил РИА Новости представитель военного ведомства.В ВВС США РИА Новости сообщили, что также не в курсе планов по подготовке афганских пилотов.Ранее военно-дипломатический источник сообщил журналистам, что Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии.
https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, афганистан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Афганистан
09:09 31.08.2022
 
В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины

В Пентагоне заявили, что США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину, заявили в Пентагоне.
"Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", - сообщил РИА Новости представитель военного ведомства.
Самолеты МиГ-29 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 04:19Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины
В ВВС США РИА Новости сообщили, что также не в курсе планов по подготовке афганских пилотов.
Ранее военно-дипломатический источник сообщил журналистам, что Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии.
Антон Листопад - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:21Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныАфганистан
 
 
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