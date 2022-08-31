https://ria.ru/20220831/ukraina-1813325050.html

В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины

В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины - РИА Новости, 31.08.2022

В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины

США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:09

2022-08-31T09:09

2022-08-31T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

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афганистан

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину, заявили в Пентагоне."Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", - сообщил РИА Новости представитель военного ведомства.В ВВС США РИА Новости сообщили, что также не в курсе планов по подготовке афганских пилотов.Ранее военно-дипломатический источник сообщил журналистам, что Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии.

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809632925.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, афганистан