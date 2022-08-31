https://ria.ru/20220831/ukraina-1813325050.html
В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины
В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины - РИА Новости, 31.08.2022
В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины
США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:09
2022-08-31T09:09
2022-08-31T09:09
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину, заявили в Пентагоне."Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", - сообщил РИА Новости представитель военного ведомства.В ВВС США РИА Новости сообщили, что также не в курсе планов по подготовке афганских пилотов.Ранее военно-дипломатический источник сообщил журналистам, что Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии.
https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809632925.html
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РИА Новости
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, афганистан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Афганистан
В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины
В Пентагоне заявили, что США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину