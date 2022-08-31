02:41 31.08.2022 (обновлено: 02:53 31.08.2022)
СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки
СКЦ разрешил в среду выход трем судам с Украинских портов в рамках продуктовой сделки
© Sputnik / Бурджу Окутан
Судно с украинским зерном. Архивное фото
ООН, 31 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход из украинских портов трем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход трех судов, перевозящих в общей сложности 107 000 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении СКЦ.
Из Южного в Испанию отправятся судна MARAN ASTRONOMER и LADY AILLAR с 74 500 и 27 000 тонн кукурузы. Корабль HAZAR S повезет из Черноморска в Турцию 5500 тонн зерна этой же сельскохозяйственной культуры.
Кроме того, рейс судна "АФАНАСИЙ МАТЮШЕНКО" из Черноморска в Турцию с 3000 тонн пшеницы отложили с сегодняшнего дня на 31 августа.
23 августа, 18:54Россия полностью привержена продуктовой сделке, заявили в МИД
По состоянию на 30 августа, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 445 016 тонн. Всего на сегодня разрешено 133 рейса (73 входящих и 61 исходящий), сказано в сообщении.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с продуктовой сделкой, подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
23 августа, 18:44Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном