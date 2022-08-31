https://ria.ru/20220831/ukraina-1813304401.html

СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки

СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 31.08.2022

СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр разрешил выход из украинских портов трем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:41

2022-08-31T02:41

2022-08-31T02:53

экономика

турция

испания

черноморск

оон

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ООН, 31 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход из украинских портов трем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки.Из Южного в Испанию отправятся судна MARAN ASTRONOMER и LADY AILLAR с 74 500 и 27 000 тонн кукурузы. Корабль HAZAR S повезет из Черноморска в Турцию 5500 тонн зерна этой же сельскохозяйственной культуры.Кроме того, рейс судна "АФАНАСИЙ МАТЮШЕНКО" из Черноморска в Турцию с 3000 тонн пшеницы отложили с сегодняшнего дня на 31 августа.По состоянию на 30 августа, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 445 016 тонн. Всего на сегодня разрешено 133 рейса (73 входящих и 61 исходящий), сказано в сообщении.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с продуктовой сделкой, подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220823/rossiya-1811667245.html

https://ria.ru/20220823/provokatsii-1811663857.html

турция

испания

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экономика, турция, испания, черноморск, оон