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СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 31.08.2022
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СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки
СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 31.08.2022
СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки
Совместный координационный центр разрешил выход из украинских портов трем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:41
2022-08-31T02:53
экономика
турция
испания
черноморск
оон
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ООН, 31 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход из украинских портов трем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки.Из Южного в Испанию отправятся судна MARAN ASTRONOMER и LADY AILLAR с 74 500 и 27 000 тонн кукурузы. Корабль HAZAR S повезет из Черноморска в Турцию 5500 тонн зерна этой же сельскохозяйственной культуры.Кроме того, рейс судна "АФАНАСИЙ МАТЮШЕНКО" из Черноморска в Турцию с 3000 тонн пшеницы отложили с сегодняшнего дня на 31 августа.По состоянию на 30 августа, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 445 016 тонн. Всего на сегодня разрешено 133 рейса (73 входящих и 61 исходящий), сказано в сообщении.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с продуктовой сделкой, подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220823/rossiya-1811667245.html
https://ria.ru/20220823/provokatsii-1811663857.html
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экономика, турция, испания, черноморск, оон
Экономика, Турция, Испания, Черноморск, ООН
02:41 31.08.2022 (обновлено: 02:53 31.08.2022)
 
СКЦ разрешил выход трем судам с Украины в рамках продуктовой сделки

СКЦ разрешил в среду выход трем судам с Украинских портов в рамках продуктовой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСудно с украинским зерном
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Судно с украинским зерном. Архивное фото
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ООН, 31 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход из украинских портов трем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки.

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход трех судов, перевозящих в общей сложности 107 000 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении СКЦ.

Из Южного в Испанию отправятся судна MARAN ASTRONOMER и LADY AILLAR с 74 500 и 27 000 тонн кукурузы. Корабль HAZAR S повезет из Черноморска в Турцию 5500 тонн зерна этой же сельскохозяйственной культуры.
Кроме того, рейс судна "АФАНАСИЙ МАТЮШЕНКО" из Черноморска в Турцию с 3000 тонн пшеницы отложили с сегодняшнего дня на 31 августа.
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По состоянию на 30 августа, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 445 016 тонн. Всего на сегодня разрешено 133 рейса (73 входящих и 61 исходящий), сказано в сообщении.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с продуктовой сделкой, подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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