https://ria.ru/20220831/ugrozy-1813499488.html

Полиция назвала "неточными" сообщения об угрозах на съемках шоу с Портман

Полиция назвала "неточными" сообщения об угрозах на съемках шоу с Портман - РИА Новости, 31.08.2022

Полиция назвала "неточными" сообщения об угрозах на съемках шоу с Портман

Полиция назвала "неточными" заявления о том, что водитель съемочной группы сериала "Леди в озере" видел оружие и что были переданы деньги в обмен на разрешение... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:24

2022-08-31T18:24

2022-08-31T18:51

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полиция назвала "неточными" заявления о том, что водитель съемочной группы сериала "Леди в озере" видел оружие и что были переданы деньги в обмен на разрешение снимать в определенном районе, сообщает The Baltimore Sun. В ходе следствия выяснилось, что была ссора между продавцом одежды и съемочной группой. Расследование продолжается.Ранее в СМИ появились публикации о том, что местные драгдилеры обещали кого-нибудь пристрелить, если группа не покинет их район. Также они вымогали у продюсеров 50 тысяч долларов. Сериал "Леди в озере" основан на одноименном романе Лауры Липпман. События разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов. В главных роля — Натали Портман и Моусес Ингрэм. Их героини — домохозяйка, решившая расследовать так и не раскрытое убийство, и темнокожая активистка, которая борется за социальную справедливость. Съемки шоу начались в апреле. Планируется, что они завершатся в октябре.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, натали портман, звезды, знаменитости, кино и сериалы, угрозы, наркотики, происшествия