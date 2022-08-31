https://ria.ru/20220831/ugrozy-1813499488.html
Полиция назвала "неточными" сообщения об угрозах на съемках шоу с Портман
Полиция назвала "неточными" сообщения об угрозах на съемках шоу с Портман - РИА Новости, 31.08.2022
Полиция назвала "неточными" сообщения об угрозах на съемках шоу с Портман
Полиция назвала "неточными" заявления о том, что водитель съемочной группы сериала "Леди в озере" видел оружие и что были переданы деньги в обмен на разрешение... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:24
2022-08-31T18:24
2022-08-31T18:51
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полиция назвала "неточными" заявления о том, что водитель съемочной группы сериала "Леди в озере" видел оружие и что были переданы деньги в обмен на разрешение снимать в определенном районе, сообщает The Baltimore Sun. В ходе следствия выяснилось, что была ссора между продавцом одежды и съемочной группой. Расследование продолжается.Ранее в СМИ появились публикации о том, что местные драгдилеры обещали кого-нибудь пристрелить, если группа не покинет их район. Также они вымогали у продюсеров 50 тысяч долларов. Сериал "Леди в озере" основан на одноименном романе Лауры Липпман. События разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов. В главных роля — Натали Портман и Моусес Ингрэм. Их героини — домохозяйка, решившая расследовать так и не раскрытое убийство, и темнокожая активистка, которая борется за социальную справедливость. Съемки шоу начались в апреле. Планируется, что они завершатся в октябре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, натали портман, звезды, знаменитости, кино и сериалы, угрозы, наркотики, происшествия
Культура, Новости культуры, Натали Портман, звезды, Знаменитости, Кино и сериалы, угрозы, Наркотики, Происшествия
18:24 31.08.2022 (обновлено: 18:51 31.08.2022)
Полиция назвала "неточными" сообщения об угрозах на съемках шоу с Портман
Полиция назвала "неточными" заявления об угрозах и вымогательстве на съемках шоу с Портман
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Полиция назвала "неточными" заявления о том, что водитель съемочной группы сериала "Леди в озере" видел оружие и что были переданы деньги в обмен на разрешение снимать в определенном районе, сообщает
The Baltimore Sun.
В ходе следствия выяснилось, что была ссора между продавцом одежды и съемочной группой. Расследование продолжается.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что местные драгдилеры обещали кого-нибудь пристрелить, если группа не покинет их район. Также они вымогали у продюсеров 50 тысяч долларов.
Сериал "Леди в озере" основан на одноименном романе Лауры Липпман. События разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов. В главных роля — Натали Портман и Моусес Ингрэм. Их героини — домохозяйка, решившая расследовать так и не раскрытое убийство, и темнокожая активистка, которая борется за социальную справедливость.
Съемки шоу начались в апреле. Планируется, что они завершатся в октябре.