https://ria.ru/20220831/ugroza-1813309106.html

"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине

"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине - РИА Новости, 31.08.2022

"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине

Боевые действия на Украине опустошают запасы некоторых видов оружия США, и Пентагон не успевает их пополнять, что вызывает опасения у американских чиновников о... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T05:30

2022-08-31T05:30

2022-08-31T05:30

в мире

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сша

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министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Боевые действия на Украине опустошают запасы некоторых видов оружия США, и Пентагон не успевает их пополнять, что вызывает опасения у американских чиновников о боеспособности страны, пишет газета Wall Street Journal.По словам одного из представителей военного ведомства, резервы снарядов калибра 155 миллиметров оказались на "неприятно низком" уровне из-за поставок Киеву.Источники в Министерстве обороны США пояснили, что запасы вооружения, предназначенного для противостояния непредвиденным угрозам, существенно уменьшились после передачи Киеву установок РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и других видов оружия.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220830/ssha-1813279563.html

сша

киев

украина

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в мире, джо байден, сша, киев, украина, министерство обороны сша, нато