"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине
WSJ: США сомневаются в своей боеспособности из-за передачи снарядов калибра 155 мм Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Боевые действия на Украине опустошают запасы некоторых видов оружия США, и Пентагон не успевает их пополнять, что вызывает опасения у американских чиновников о боеспособности страны, пишет газета Wall Street Journal.
По словам одного из представителей военного ведомства, резервы снарядов калибра 155 миллиметров оказались на "неприятно низком" уровне из-за поставок Киеву.
"Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой", — пояснил собеседник издания.
Источники в Министерстве обороны США пояснили, что запасы вооружения, предназначенного для противостояния непредвиденным угрозам, существенно уменьшились после передачи Киеву установок РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и других видов оружия.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.