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"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине - РИА Новости, 31.08.2022
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"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине
"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине - РИА Новости, 31.08.2022
"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине
Боевые действия на Украине опустошают запасы некоторых видов оружия США, и Пентагон не успевает их пополнять, что вызывает опасения у американских чиновников о... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T05:30
2022-08-31T05:30
в мире
джо байден
сша
киев
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Боевые действия на Украине опустошают запасы некоторых видов оружия США, и Пентагон не успевает их пополнять, что вызывает опасения у американских чиновников о боеспособности страны, пишет газета Wall Street Journal.По словам одного из представителей военного ведомства, резервы снарядов калибра 155 миллиметров оказались на "неприятно низком" уровне из-за поставок Киеву.Источники в Министерстве обороны США пояснили, что запасы вооружения, предназначенного для противостояния непредвиденным угрозам, существенно уменьшились после передачи Киеву установок РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и других видов оружия.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, джо байден, сша, киев, украина, министерство обороны сша, нато
В мире, Джо Байден, США, Киев, Украина, Министерство обороны США, НАТО
05:30 31.08.2022
 
"Не можем вступить в бой": в США заявили об угрозе из-за помощи Украине

WSJ: США сомневаются в своей боеспособности из-за передачи снарядов калибра 155 мм Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Боевые действия на Украине опустошают запасы некоторых видов оружия США, и Пентагон не успевает их пополнять, что вызывает опасения у американских чиновников о боеспособности страны, пишет газета Wall Street Journal.
По словам одного из представителей военного ведомства, резервы снарядов калибра 155 миллиметров оказались на "неприятно низком" уровне из-за поставок Киеву.
"Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой", — пояснил собеседник издания.
Источники в Министерстве обороны США пояснили, что запасы вооружения, предназначенного для противостояния непредвиденным угрозам, существенно уменьшились после передачи Киеву установок РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и других видов оружия.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 21:46
В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине
 
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