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Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив - РИА Новости, 31.08.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220831/udmurtiya-1813540882.html
Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив
Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив - РИА Новости, 31.08.2022
Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив
Грантовую поддержку президента России получили 40 проектов из Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:40
2022-08-31T18:40
удмуртская республика
александр бречалов
россия
президентский фонд культурных инициатив
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 31 авг – РИА Новости. Грантовую поддержку президента России получили 40 проектов из Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.В его пресс-службе рассказали, что в Москве прошло заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Грантовую поддержку получили 905 проектов, заявленных авторами на второй основной конкурс 2022 года. Проекты-победители будут реализованы в 80 регионах страны.Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что 40 проектов республики на сумму более 32,5 миллиона рублей поддержано президентским фондом культурных инициатив."С каждым годом интерес к конкурсу Президентского фонда культурных инициатив растет. Грантовая поддержка дает возможность общественным организациям проявлять себя, реализовывать яркие и социально значимые проекты, развивать территорию. Поздравляю победителей. А тем, кто еще только вынашивает классную идею, напомню - прием заявок на следующую грантовую волну начнется 20 октября", - написал Бречалов.По его словам, одним из победителей стала детская хореографическая школа имени Л.В. Мамонтовой с проектом "Всероссийский конкурс-фестиваль учащихся школ-студий народного танца при профессиональных творческих коллективах "Итламас приглашает" на сумму более 6 миллионов рублей.В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что подготовка к фестивалю начнется в октябре, первым этапом станет проведение региональных смотров, в которых примут участие не менее тысячи исполнителей народного танца девяти школ-студий из семи федеральных округов России."В результате будут определены 200 участников основного этапа, мероприятия которого пройдут в Удмуртии в январе 2023 года. Торжественное открытие фестиваля состоится в Удмуртской государственной филармонии с участием Государственного академического ансамбля песни и танца республики "Италмас" и хореографической школы им. Э. Мамонтовой", - добавили в пресс-службе.
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александр бречалов, россия, президентский фонд культурных инициатив, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Россия, Президентский фонд культурных инициатив, Удмуртская Республика (Удмуртия)
18:40 31.08.2022
 

Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 31 авг – РИА Новости. Грантовую поддержку президента России получили 40 проектов из Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В его пресс-службе рассказали, что в Москве прошло заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Грантовую поддержку получили 905 проектов, заявленных авторами на второй основной конкурс 2022 года. Проекты-победители будут реализованы в 80 регионах страны.
Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что 40 проектов республики на сумму более 32,5 миллиона рублей поддержано президентским фондом культурных инициатив.
Председатель экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Более 9 тыс. проектов прошли первый этап грантового конкурса ПФКИ
"С каждым годом интерес к конкурсу Президентского фонда культурных инициатив растет. Грантовая поддержка дает возможность общественным организациям проявлять себя, реализовывать яркие и социально значимые проекты, развивать территорию. Поздравляю победителей. А тем, кто еще только вынашивает классную идею, напомню - прием заявок на следующую грантовую волну начнется 20 октября", - написал Бречалов.
По его словам, одним из победителей стала детская хореографическая школа имени Л.В. Мамонтовой с проектом "Всероссийский конкурс-фестиваль учащихся школ-студий народного танца при профессиональных творческих коллективах "Итламас приглашает" на сумму более 6 миллионов рублей.
В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что подготовка к фестивалю начнется в октябре, первым этапом станет проведение региональных смотров, в которых примут участие не менее тысячи исполнителей народного танца девяти школ-студий из семи федеральных округов России.
"В результате будут определены 200 участников основного этапа, мероприятия которого пройдут в Удмуртии в январе 2023 года. Торжественное открытие фестиваля состоится в Удмуртской государственной филармонии с участием Государственного академического ансамбля песни и танца республики "Италмас" и хореографической школы им. Э. Мамонтовой", - добавили в пресс-службе.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловРоссияПрезидентский фонд культурных инициативУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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