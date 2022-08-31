https://ria.ru/20220831/udmurtiya-1813540882.html

Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив

Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив - РИА Новости, 31.08.2022

Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив

Грантовую поддержку президента России получили 40 проектов из Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:40

2022-08-31T18:40

2022-08-31T18:40

удмуртская республика

александр бречалов

россия

президентский фонд культурных инициатив

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 31 авг – РИА Новости. Грантовую поддержку президента России получили 40 проектов из Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.В его пресс-службе рассказали, что в Москве прошло заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Грантовую поддержку получили 905 проектов, заявленных авторами на второй основной конкурс 2022 года. Проекты-победители будут реализованы в 80 регионах страны.Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что 40 проектов республики на сумму более 32,5 миллиона рублей поддержано президентским фондом культурных инициатив."С каждым годом интерес к конкурсу Президентского фонда культурных инициатив растет. Грантовая поддержка дает возможность общественным организациям проявлять себя, реализовывать яркие и социально значимые проекты, развивать территорию. Поздравляю победителей. А тем, кто еще только вынашивает классную идею, напомню - прием заявок на следующую грантовую волну начнется 20 октября", - написал Бречалов.По его словам, одним из победителей стала детская хореографическая школа имени Л.В. Мамонтовой с проектом "Всероссийский конкурс-фестиваль учащихся школ-студий народного танца при профессиональных творческих коллективах "Итламас приглашает" на сумму более 6 миллионов рублей.В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что подготовка к фестивалю начнется в октябре, первым этапом станет проведение региональных смотров, в которых примут участие не менее тысячи исполнителей народного танца девяти школ-студий из семи федеральных округов России."В результате будут определены 200 участников основного этапа, мероприятия которого пройдут в Удмуртии в январе 2023 года. Торжественное открытие фестиваля состоится в Удмуртской государственной филармонии с участием Государственного академического ансамбля песни и танца республики "Италмас" и хореографической школы им. Э. Мамонтовой", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220208/konkurs-1771656811.html

https://ria.ru/20220804/elektromobil-1807352125.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, россия, президентский фонд культурных инициатив, удмуртская республика (удмуртия)