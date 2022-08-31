Бречалов: 40 проектов Удмуртии поддержано фондом культурных инициатив
Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 31 авг – РИА Новости. Грантовую поддержку президента России получили 40 проектов из Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В его пресс-службе рассказали, что в Москве прошло заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Грантовую поддержку получили 905 проектов, заявленных авторами на второй основной конкурс 2022 года. Проекты-победители будут реализованы в 80 регионах страны.
Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что 40 проектов республики на сумму более 32,5 миллиона рублей поддержано президентским фондом культурных инициатив.
"С каждым годом интерес к конкурсу Президентского фонда культурных инициатив растет. Грантовая поддержка дает возможность общественным организациям проявлять себя, реализовывать яркие и социально значимые проекты, развивать территорию. Поздравляю победителей. А тем, кто еще только вынашивает классную идею, напомню - прием заявок на следующую грантовую волну начнется 20 октября", - написал Бречалов.
По его словам, одним из победителей стала детская хореографическая школа имени Л.В. Мамонтовой с проектом "Всероссийский конкурс-фестиваль учащихся школ-студий народного танца при профессиональных творческих коллективах "Итламас приглашает" на сумму более 6 миллионов рублей.
В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что подготовка к фестивалю начнется в октябре, первым этапом станет проведение региональных смотров, в которых примут участие не менее тысячи исполнителей народного танца девяти школ-студий из семи федеральных округов России.
"В результате будут определены 200 участников основного этапа, мероприятия которого пройдут в Удмуртии в январе 2023 года. Торжественное открытие фестиваля состоится в Удмуртской государственной филармонии с участием Государственного академического ансамбля песни и танца республики "Италмас" и хореографической школы им. Э. Мамонтовой", - добавили в пресс-службе.