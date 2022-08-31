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Япония и США провели учения с использованием РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.08.2022
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Япония и США провели учения с использованием РСЗО HIMARS
Япония и США провели учения с использованием РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.08.2022
Япония и США провели учения с использованием РСЗО HIMARS
Силы самообороны Японии и сухопутные силы США провели в среду совместные учения по защите удаленных островов в районе острова Амамиосима. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:53
2022-08-31T16:53
в мире
япония
сша
министерство обороны японии
китай
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ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Силы самообороны Японии и сухопутные силы США провели в среду совместные учения по защите удаленных островов в районе острова Амамиосима.В учениях принимали участие японские ракеты "земля-корабль" - так называемые противокорабельные ракеты типа 12. Если их модификация по увеличению дальности полета, которой занимается министерство обороны Японии, пройдет успешно, то они могут стать частью системы, позволяющей поражать базы противника, находясь вне зоны достижения его вооружений. В настоящее время эти ракеты составляют ядро обороны островов Нансэй, где беспокойство у Японии вызывает активность Китая.В учениях принимали участие и специалисты РЭБ. Они должны были определить местоположение корабля противника, а затем из командного пункта на базе Кэнгун скоординировать атаку на корабль с базы Амами.Всего было задействовано 2100 военнослужащих. Маневры проходили в рамках регулярных совместных учений "Восточный щит" (Orient Shield).
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в мире, япония, сша, министерство обороны японии, китай
В мире, Япония, США, Министерство обороны Японии, Китай
16:53 31.08.2022
 
Япония и США провели учения с использованием РСЗО HIMARS

Япония и США провели учения с использованием противокорабельных ракет и систем HIMARS

© AP Photo / Koji SasaharaВетераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Силы самообороны Японии и сухопутные силы США провели в среду совместные учения по защите удаленных островов в районе острова Амамиосима.
В учениях принимали участие японские ракеты "земля-корабль" - так называемые противокорабельные ракеты типа 12. Если их модификация по увеличению дальности полета, которой занимается министерство обороны Японии, пройдет успешно, то они могут стать частью системы, позволяющей поражать базы противника, находясь вне зоны достижения его вооружений. В настоящее время эти ракеты составляют ядро обороны островов Нансэй, где беспокойство у Японии вызывает активность Китая.
В учениях принимали участие и специалисты РЭБ. Они должны были определить местоположение корабля противника, а затем из командного пункта на базе Кэнгун скоординировать атаку на корабль с базы Амами.
Всего было задействовано 2100 военнослужащих. Маневры проходили в рамках регулярных совместных учений "Восточный щит" (Orient Shield).
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