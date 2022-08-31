https://ria.ru/20220831/ucheniya-1813399943.html
В Приморье начались учения "Восток-2022"
В Приморье начались учения "Восток-2022" - РИА Новости, 31.08.2022
В Приморье начались учения "Восток-2022"
На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:58
2022-08-31T12:58
2022-08-31T13:23
безопасность
россия
приморский край
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
юнус-бек евкуров
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили журналистам в Минобороны."В торжественной обстановке в ходе общего построения воинских контингентов, принимающих участие в СКШУ, был поднят флаг учения "Восток-2022", — сказали в ведомстве.Об открытии учений в присутствии руководителей воинских контингентов иностранных государств объявил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров."Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими", — отметил он.С приветственным словом также выступили представители Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Затем военнослужащие из контингентов государств-участников учений прошли торжественным маршем.Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году.Всего в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812965729.html
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приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Cтратегические командно-штабные учения стартовали на российском Дальнем Востоке
На российском Дальнем Востоке открылись стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского генштаба. В них задействуют свыше 50 тыс солдат, более 5 тыс единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
В составе коалиционных группировок совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.
2022-08-31T12:58
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PT1M57S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, приморский край, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), юнус-бек евкуров
Безопасность, Россия, Приморский край, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Юнус-Бек Евкуров
12:58 31.08.2022 (обновлено: 13:23 31.08.2022)
В Приморье начались учения "Восток-2022"
На полигоне Сергеевский в Приморском крае торжественно открылись учения "Восток-2022"
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили
журналистам в Минобороны.
"В торжественной обстановке в ходе общего построения воинских контингентов, принимающих участие в СКШУ, был поднят флаг учения "Восток-2022", — сказали в ведомстве.
Об открытии учений в присутствии руководителей воинских контингентов иностранных государств объявил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров
.
"Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими", — отметил он.
С приветственным словом также выступили представители Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Затем военнослужащие из контингентов государств-участников учений прошли торжественным маршем.
Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году.
Всего в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.