https://ria.ru/20220831/ucheniya-1813399943.html

В Приморье начались учения "Восток-2022"

В Приморье начались учения "Восток-2022" - РИА Новости, 31.08.2022

В Приморье начались учения "Восток-2022"

На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:58

2022-08-31T12:58

2022-08-31T13:23

безопасность

россия

приморский край

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

юнус-бек евкуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813397799_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4c043c34f90ec6c8a9bdad3ad8964e3.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили журналистам в Минобороны."В торжественной обстановке в ходе общего построения воинских контингентов, принимающих участие в СКШУ, был поднят флаг учения "Восток-2022", — сказали в ведомстве.Об открытии учений в присутствии руководителей воинских контингентов иностранных государств объявил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров."Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими", — отметил он.С приветственным словом также выступили представители Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Затем военнослужащие из контингентов государств-участников учений прошли торжественным маршем.Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году.Всего в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812965729.html

https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811755587.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cтратегические командно-штабные учения стартовали на российском Дальнем Востоке На российском Дальнем Востоке открылись стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского генштаба. В них задействуют свыше 50 тыс солдат, более 5 тыс единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В составе коалиционных группировок совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. 2022-08-31T12:58 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, приморский край, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), юнус-бек евкуров