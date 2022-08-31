https://ria.ru/20220831/uchebnik-1813505733.html

Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку

Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку - РИА Новости, 31.08.2022

Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку

Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:26

2022-08-31T17:26

2022-08-31T17:32

общество

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", — сказал он.

https://ria.ru/20220829/shkoly-1812989184.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов