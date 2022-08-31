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Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку - РИА Новости, 31.08.2022
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Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку
Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку - РИА Новости, 31.08.2022
Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку
Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:26
2022-08-31T17:32
общество
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", — сказал он.
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общество, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
Общество, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов
17:26 31.08.2022 (обновлено: 17:32 31.08.2022)
 
Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку

В Минпросвещения заявили о подготовке учебника по классическому украинскому языку

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", — сказал он.
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ОбществоОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей Кравцов
 
 
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