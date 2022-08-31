https://ria.ru/20220831/uchebnik-1813505733.html
Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку
Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку - РИА Новости, 31.08.2022
Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку
Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:26
2022-08-31T17:26
2022-08-31T17:32
общество
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", — сказал он.
https://ria.ru/20220829/shkoly-1812989184.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
Общество, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов
17:26 31.08.2022 (обновлено: 17:32 31.08.2022)
Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку
В Минпросвещения заявили о подготовке учебника по классическому украинскому языку