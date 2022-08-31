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В Югре открылся молодежный центр для изучения космонавтики и нанотехнологий - РИА Новости, 31.08.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220831/tsentr-1813487079.html
В Югре открылся молодежный центр для изучения космонавтики и нанотехнологий
В Югре открылся молодежный центр для изучения космонавтики и нанотехнологий - РИА Новости, 31.08.2022
В Югре открылся молодежный центр для изучения космонавтики и нанотехнологий
Церемония открытия Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, где воспитанники смогут изучать космические... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:56
2022-08-31T16:56
ханты-мансийский автономный округ
общество
россия
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Церемония открытия Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, где воспитанники смогут изучать космические и нанотехнологии, прошла в среду в Ханты-Мансийске, сообщил РИА Новости начальник центра Артем Бурлуцкий.Центр представляет собой региональную распределенную модель сети образовательных организаций-партнеров, обеспечивающих системную работу по выявлению, развитию способностей и талантов в различных сферах. Так, в распределенную модель входят Сургутский и Югорский государственные университеты, Югорский колледж-интернат олимпийского резерва, центр искусств для одаренных детей Севера, Югорский физико-математический лицей. Все образовательные программы сгруппированы по трем направлениям – искусство, наука и спорт."У нас сегодня состоялось начало учебного года, с 1 сентября начинаются регулярные занятия три раза в неделю. Также по каждому направлению будут группы с применением дистанционных технологий. На каждую программу существует специальный отбор с тестовыми заданиями. Планируется на каждое направление укомплектовать около двух-трех групп по 10-12 человек", - сказал собеседник агентства.По словам Бурлуцкого, основополагающими направлениями для округа являются химия нефти и газа, разработка месторождений и моделирование промышленных объектов. Помимо этого, в центре дети смогут изучать прикладную космонавтику, которая включает в себя спутникостроение, ракетостроение и работу с копиями луноходов и марсоходов, геоинформатику и нанотехнологии.В направление "Спорт" включены как базовые виды, такие как дзюдо, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, шахматы, так и новые, востребованные в подростковой и молодежной среде – дрон-рейсинг и киберспорт. Как отметил начальник центра, в дальнейшем имеются планы по созданию окружных команд по современным видам спорта.Как уточнил Бурлуцкий, федеральная субсидия для материально-технического оснащения площадок составила 228 миллионов рублей: на направление "Искусство" было выделено 24 миллиона рублей, на "Спорт" - 38 миллионов, на "Науку" - 166 миллионов. Помимо этого, еще более 52 миллионов рублей было вложено в оснащение "Роснефтью" и "Лукойлом", добавил собеседник агентства.По его словам, в настоящее время с вузами-партнерами есть преждевременная договоренность о дополнительных баллах к ЕГЭ при поступлении для выпускников учреждения.
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общество, россия, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск
16:56 31.08.2022
 
В Югре открылся молодежный центр для изучения космонавтики и нанотехнологий

В Ханты-Мансийске открылся центр, где дети смогут изучать космонавтику и нанотехнологии

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Церемония открытия Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, где воспитанники смогут изучать космические и нанотехнологии, прошла в среду в Ханты-Мансийске, сообщил РИА Новости начальник центра Артем Бурлуцкий.
Центр представляет собой региональную распределенную модель сети образовательных организаций-партнеров, обеспечивающих системную работу по выявлению, развитию способностей и талантов в различных сферах. Так, в распределенную модель входят Сургутский и Югорский государственные университеты, Югорский колледж-интернат олимпийского резерва, центр искусств для одаренных детей Севера, Югорский физико-математический лицей. Все образовательные программы сгруппированы по трем направлениям – искусство, наука и спорт.
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"У нас сегодня состоялось начало учебного года, с 1 сентября начинаются регулярные занятия три раза в неделю. Также по каждому направлению будут группы с применением дистанционных технологий. На каждую программу существует специальный отбор с тестовыми заданиями. Планируется на каждое направление укомплектовать около двух-трех групп по 10-12 человек", - сказал собеседник агентства.
По словам Бурлуцкого, основополагающими направлениями для округа являются химия нефти и газа, разработка месторождений и моделирование промышленных объектов. Помимо этого, в центре дети смогут изучать прикладную космонавтику, которая включает в себя спутникостроение, ракетостроение и работу с копиями луноходов и марсоходов, геоинформатику и нанотехнологии.
В направление "Спорт" включены как базовые виды, такие как дзюдо, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, шахматы, так и новые, востребованные в подростковой и молодежной среде – дрон-рейсинг и киберспорт. Как отметил начальник центра, в дальнейшем имеются планы по созданию окружных команд по современным видам спорта.
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Как уточнил Бурлуцкий, федеральная субсидия для материально-технического оснащения площадок составила 228 миллионов рублей: на направление "Искусство" было выделено 24 миллиона рублей, на "Спорт" - 38 миллионов, на "Науку" - 166 миллионов. Помимо этого, еще более 52 миллионов рублей было вложено в оснащение "Роснефтью" и "Лукойлом", добавил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время с вузами-партнерами есть преждевременная договоренность о дополнительных баллах к ЕГЭ при поступлении для выпускников учреждения.
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