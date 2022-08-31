https://ria.ru/20220831/tranzit-1813372319.html

РЭЦ: переработчикам иностранного сырья отменили таможенный транзит

РЭЦ: переработчикам иностранного сырья отменили таможенный транзит - РИА Новости, 31.08.2022

РЭЦ: переработчикам иностранного сырья отменили таможенный транзит

Российским компаниям, которые производят на экспорт товары из иностранного сырья, больше не придется применять процедуру таможенного транзита при реэкспорте... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:43

2022-08-31T11:43

2022-08-31T11:43

российский экспортный центр (рэц)

россия

евразийский экономический союз

экономика

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российским компаниям, которые производят на экспорт товары из иностранного сырья, больше не придется применять процедуру таможенного транзита при реэкспорте продуктов переработки, соответствующие изменения благодаря специалистам Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) были внесены в решение коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщает РЭЦ.Процедура отменена также при реэкспорте отходов производства и остатков сырья."Это решение создает еще более выгодные условия для переработки товаров на территории ЕАЭС, позволяет участникам ВЭД существенно сократить временные и финансовые издержки, связанные с таможенным оформлением продукции из импортного сырья. Кроме того, теперь компаниям не нужно проходить двойной досмотр товаров, что в итоге позволяет повысить экономическую эффективность экспортных проектов", - пояснил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.Также благодаря данному решению сократилось количество деклараций, которые необходимо оформлять при реэкспорте. Прежде компании должны были заполнять две декларации - транзитную и таможенную. Теперь все сведения достаточно внести только в один документ - декларацию на товары. Компаниям-производителям это позволит сократить расходы, а таможенным органам - увеличить пропускную способность на границах, отметили в РЭЦ.

https://ria.ru/20220830/servisy-1813096474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, евразийский экономический союз, экономика