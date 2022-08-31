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Минюст США заподозрил Трампа в сокрытии секретных документов - РИА Новости, 31.08.2022
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Минюст США заподозрил Трампа в сокрытии секретных документов
Минюст США заподозрил Трампа в сокрытии секретных документов - РИА Новости, 31.08.2022
Минюст США заподозрил Трампа в сокрытии секретных документов
Бывший президент США Дональд Трамп мог скрыть часть секретных документов из комнаты хранения своего поместья в штате Флорида, чтобы помешать расследованию... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:14
2022-08-31T16:14
в мире
сша
федеральное бюро расследований сша
флорида
министерство юстиции сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп мог скрыть часть секретных документов из комнаты хранения своего поместья в штате Флорида, чтобы помешать расследованию Федерального бюро расследований (ФБР), говорится в опубликованном документе американского министерства юстиции, представленного в суд Флориды."Правительство получило сведения о том, что государственные записи могли быть скрыты и убраны из комнаты для хранения и это могло быть сделано в попытке воспрепятствовать проведению расследования", - говорится в письме. В минюсте также сообщили, что все изъятые во время обыска в поместье Трампа записи находились в комнате для хранения.Кроме того, в своем письме минюст запросил суд отклонить ходатайство экс-президента США о возврате части изъятых материалов или введении дополнительного надзора над ними. "Суду следует отклонить запрос заявителя о введении судебного надзора, запрос на возврате изъятых предметов, а также просьбу о назначении специального уполномоченного (Трампом) эксперта (для проверки изъятых документов)", - указано в письме.В понедельник минюст сообщил, что ФБР завершило оценку изъятых материалов и выявило ограниченный набор документов, содержащих информацию, потенциально защищенную привилегией. Ранее защитники Трампа просили судью назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа, которые могут защищаться адвокатской тайной и, возможно, президентскими привилегиями.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.ФБР по решению суда обнародовало письменные показания, ставшие основанием для запроса ордера на обыск у Трампа, из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.
https://ria.ru/20220828/dokumenty-1812651711.html
https://ria.ru/20220826/obyski-1812440777.html
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, флорида, министерство юстиции сша, дональд трамп
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, Флорида, Министерство юстиции США, Дональд Трамп
16:14 31.08.2022
 
Минюст США заподозрил Трампа в сокрытии секретных документов

Минюст США заподозрил Трампа в сокрытии секретных документов для препятствованию ФБР

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп мог скрыть часть секретных документов из комнаты хранения своего поместья в штате Флорида, чтобы помешать расследованию Федерального бюро расследований (ФБР), говорится в опубликованном документе американского министерства юстиции, представленного в суд Флориды.
"Правительство получило сведения о том, что государственные записи могли быть скрыты и убраны из комнаты для хранения и это могло быть сделано в попытке воспрепятствовать проведению расследования", - говорится в письме. В минюсте также сообщили, что все изъятые во время обыска в поместье Трампа записи находились в комнате для хранения.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Федерального суда им. Пола Дж. Роджерса в Уэст-Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 04:23
СМИ: суд может разрешить стороннюю оценку изъятых из дома Трампа документов
Кроме того, в своем письме минюст запросил суд отклонить ходатайство экс-президента США о возврате части изъятых материалов или введении дополнительного надзора над ними. "Суду следует отклонить запрос заявителя о введении судебного надзора, запрос на возврате изъятых предметов, а также просьбу о назначении специального уполномоченного (Трампом) эксперта (для проверки изъятых документов)", - указано в письме.
В понедельник минюст сообщил, что ФБР завершило оценку изъятых материалов и выявило ограниченный набор документов, содержащих информацию, потенциально защищенную привилегией. Ранее защитники Трампа просили судью назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа, которые могут защищаться адвокатской тайной и, возможно, президентскими привилегиями.
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 22:28
Байден прокомментировал обыски в имении Трампа
Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.
В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.
ФБР по решению суда обнародовало письменные показания, ставшие основанием для запроса ордера на обыск у Трампа, из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.
Дональд Трамп и Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 05:33
Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост
 
В миреСШАФедеральное бюро расследований СШАФлоридаМинистерство юстиции СШАДональд Трамп
 
 
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