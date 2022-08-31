13:46 31.08.2022 (обновлено: 21:53 31.08.2022)
"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе
Журналист TAC Дреер вспомнил пророчество Трампа о зависимости Европы от российского газа
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп еще во время выступления в ООН в 2018 году говорил о сильной зависимости Европы от российских нефти и газа, пишет Род Дреер для издания The American Conservative.
"Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" — говорится в публикации.
"Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" — говорится в публикации.
Дреер считает, что лидеры Евросоюза поставили экономику континента на грань краха. И он может произойти уже зимой, потому что Вашингтон подтолкнул европейцев занять жесткую позицию по отношению к Путину, добавил автор.
"Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты , <...> из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям", — резюмировалось в материале.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
"Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты , <...> из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям", — резюмировалось в материале.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.