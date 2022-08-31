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"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе - РИА Новости, 31.08.2022
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"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе
"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе - РИА Новости, 31.08.2022
"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе
Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" —... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:46
2022-08-31T21:53
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россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп еще во время выступления в ООН в 2018 году говорил о сильной зависимости Европы от российских нефти и газа, пишет Род Дреер для издания The American Conservative. "Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" — говорится в публикации. Дреер считает, что лидеры Евросоюза поставили экономику континента на грань краха. И он может произойти уже зимой, потому что Вашингтон подтолкнул европейцев занять жесткую позицию по отношению к Путину, добавил автор. "Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты , &lt;...&gt; из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям", — резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html
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в мире, европа, россия
В мире, Европа, Россия
13:46 31.08.2022 (обновлено: 21:53 31.08.2022)
 
"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе

Журналист TAC Дреер вспомнил пророчество Трампа о зависимости Европы от российского газа

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп еще во время выступления в ООН в 2018 году говорил о сильной зависимости Европы от российских нефти и газа, пишет Род Дреер для издания The American Conservative.

"Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" — говорится в публикации.
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Дреер считает, что лидеры Евросоюза поставили экономику континента на грань краха. И он может произойти уже зимой, потому что Вашингтон подтолкнул европейцев занять жесткую позицию по отношению к Путину, добавил автор.

"Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты , <...> из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям", — резюмировалось в материале.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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