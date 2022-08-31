https://ria.ru/20220831/tramp-1813412671.html

"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе

"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе - РИА Новости, 31.08.2022

"В ООН хихикали". В США вспомнили пророчество Трампа о России и Европе

Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" —... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:46

2022-08-31T13:46

2022-08-31T21:53

в мире

европа

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп еще во время выступления в ООН в 2018 году говорил о сильной зависимости Европы от российских нефти и газа, пишет Род Дреер для издания The American Conservative. "Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" — говорится в публикации. Дреер считает, что лидеры Евросоюза поставили экономику континента на грань краха. И он может произойти уже зимой, потому что Вашингтон подтолкнул европейцев занять жесткую позицию по отношению к Путину, добавил автор. "Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты , <...> из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям", — резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html

https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813302597.html

европа

россия

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, россия