https://ria.ru/20220831/telefony-1813436738.html

Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6%

Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6% - РИА Новости, 31.08.2022

Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6%

Производство мобильных телефонов в Китае сократилось за семь месяцев 2022 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:55

2022-08-31T14:55

2022-08-31T14:55

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китай

гаджеты

мобильный телефон

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МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Производство мобильных телефонов в Китае сократилось за семь месяцев 2022 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные, опубликованные министерством промышленности и информатизации КНР.Согласно данным ведомства, за период с января по июль этого года в стране было произведено 863 миллиона мобильных телефонов.За указанный период было произведено около 665 миллионов смартфонов, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.По данным таможенной службы, за первые семь месяцев экспорт мобильных телефонов из Китая сократился на 11,5%, до 470 миллионов единиц.

https://ria.ru/20220829/televizory-1812952771.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, гаджеты, мобильный телефон