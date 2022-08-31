https://ria.ru/20220831/telefony-1813436738.html
Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6%
Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6% - РИА Новости, 31.08.2022
Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6%
Производство мобильных телефонов в Китае сократилось за семь месяцев 2022 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:55
2022-08-31T14:55
2022-08-31T14:55
россия-китай: главное
китай
гаджеты
мобильный телефон
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МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Производство мобильных телефонов в Китае сократилось за семь месяцев 2022 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные, опубликованные министерством промышленности и информатизации КНР.Согласно данным ведомства, за период с января по июль этого года в стране было произведено 863 миллиона мобильных телефонов.За указанный период было произведено около 665 миллионов смартфонов, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.По данным таможенной службы, за первые семь месяцев экспорт мобильных телефонов из Китая сократился на 11,5%, до 470 миллионов единиц.
https://ria.ru/20220829/televizory-1812952771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, гаджеты, мобильный телефон
Россия-Китай: Главное, Китай, Гаджеты, Мобильный телефон