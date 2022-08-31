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Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6% - РИА Новости, 31.08.2022
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Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6%
Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6% - РИА Новости, 31.08.2022
Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6%
Производство мобильных телефонов в Китае сократилось за семь месяцев 2022 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:55
2022-08-31T14:55
россия-китай: главное
китай
гаджеты
мобильный телефон
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МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Производство мобильных телефонов в Китае сократилось за семь месяцев 2022 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные, опубликованные министерством промышленности и информатизации КНР.Согласно данным ведомства, за период с января по июль этого года в стране было произведено 863 миллиона мобильных телефонов.За указанный период было произведено около 665 миллионов смартфонов, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.По данным таможенной службы, за первые семь месяцев экспорт мобильных телефонов из Китая сократился на 11,5%, до 470 миллионов единиц.
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китай, гаджеты, мобильный телефон
Россия-Китай: Главное, Китай, Гаджеты, Мобильный телефон
14:55 31.08.2022
 

Производство мобильных телефонов в КНР сократилось за семь месяцев на 3,6%

© AP Photo / Eugene HoshikoПроизводство материнских плат для смартфонов на заводе в Шанхае
Производство материнских плат для смартфонов на заводе в Шанхае - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Производство мобильных телефонов в Китае сократилось за семь месяцев 2022 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные, опубликованные министерством промышленности и информатизации КНР.
Согласно данным ведомства, за период с января по июль этого года в стране было произведено 863 миллиона мобильных телефонов.
Продавец-консультант в торговом зале магазина электроники - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 16:54Россия-Китай: Главное
Продажи китайских телевизоров резко выросли в России
За указанный период было произведено около 665 миллионов смартфонов, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.
По данным таможенной службы, за первые семь месяцев экспорт мобильных телефонов из Китая сократился на 11,5%, до 470 миллионов единиц.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайГаджетыМобильный телефон
 
 
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