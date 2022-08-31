https://ria.ru/20220831/tayvan-1813524537.html

Белый дом назвал изменение статуса-кво по Тайваню недопустимым

Белый дом назвал изменение статуса-кво по Тайваню недопустимым - РИА Новости, 31.08.2022

Белый дом назвал изменение статуса-кво по Тайваню недопустимым

США считают недопустимым изменение статуса-кво в отношении Тайваня, сообщил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:59

2022-08-31T17:59

2022-08-31T18:13

тайвань

в мире

сша

китай

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США считают недопустимым изменение статуса-кво в отношении Тайваня, сообщил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Изменение статуса-кво недопустимо", - заявил он на брифинге в среду. По словам Кирби, Вашингтон не видит возможности и необходимости для изменения политики "одного Китая", а также призывает Пекин к деэскалации напряженности вокруг Тайваня.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США местного сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html

тайвань

сша

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тайвань, в мире, сша, китай, джон кирби