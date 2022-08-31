https://ria.ru/20220831/tayvan-1813524537.html
Белый дом назвал изменение статуса-кво по Тайваню недопустимым
Белый дом назвал изменение статуса-кво по Тайваню недопустимым - РИА Новости, 31.08.2022
Белый дом назвал изменение статуса-кво по Тайваню недопустимым
США считают недопустимым изменение статуса-кво в отношении Тайваня, сообщил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:59
2022-08-31T17:59
2022-08-31T18:13
тайвань
в мире
сша
китай
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США считают недопустимым изменение статуса-кво в отношении Тайваня, сообщил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Изменение статуса-кво недопустимо", - заявил он на брифинге в среду. По словам Кирби, Вашингтон не видит возможности и необходимости для изменения политики "одного Китая", а также призывает Пекин к деэскалации напряженности вокруг Тайваня.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США местного сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тайвань, в мире, сша, китай, джон кирби
Тайвань, В мире, США, Китай, Джон Кирби
17:59 31.08.2022 (обновлено: 18:13 31.08.2022)
Белый дом назвал изменение статуса-кво по Тайваню недопустимым
Белый дом назвал изменение статуса-кво по Тайваню недопустимым