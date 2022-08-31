17:40 31.08.2022 (обновлено: 17:43 31.08.2022)
ВС Тайваня открыли огонь по китайским дронам
Минобороны Тайваня: ВС открыли огонь по трем китайским дронам, приблизившимися к острову
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение трех китайских беспилотников к островам архипелага Цзиньмэнь и открыли по ним огонь, сообщает министерство обороны острова.
"В промежутке с 18.00 (13.00 по мск) до 20.00 (15.00 мск) 31 августа было зафиксировано приближение трех гражданских беспилотников к островам Дадань, Цаоюй и Леюй", - говорится в сообщении официального представителя армейского командования обороны Цзиньмэнь Чжан Жуншуня, опубликованном на сайте оборонного ведомства Тайваня.
Во вторник тайваньские военные впервые открыли огонь по китайским дронам, которые приблизились к островам Цзиньмэнь. До этого вооруженные силы Тайваня ограничивались предупредительными ракетами и радиопредупреждениями.
Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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