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ВС Тайваня открыли огонь по китайским дронам - РИА Новости, 31.08.2022
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ВС Тайваня открыли огонь по китайским дронам
ВС Тайваня открыли огонь по китайским дронам - РИА Новости, 31.08.2022
ВС Тайваня открыли огонь по китайским дронам
Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение трех китайских беспилотников к островам архипелага Цзиньмэнь и открыли по ним огонь, сообщает... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:40
2022-08-31T17:43
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
фуцзянь
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение трех китайских беспилотников к островам архипелага Цзиньмэнь и открыли по ним огонь, сообщает министерство обороны острова."В промежутке с 18.00 (13.00 по мск) до 20.00 (15.00 мск) 31 августа было зафиксировано приближение трех гражданских беспилотников к островам Дадань, Цаоюй и Леюй", - говорится в сообщении официального представителя армейского командования обороны Цзиньмэнь Чжан Жуншуня, опубликованном на сайте оборонного ведомства Тайваня.Сообщается, что военные Тайваня осуществили предупредительные выстрелы боевыми патронами и выпустили сигнальные ракеты, после чего дроны быстро удалились в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.Во вторник тайваньские военные впервые открыли огонь по китайским дронам, которые приблизились к островам Цзиньмэнь. До этого вооруженные силы Тайваня ограничивались предупредительными ракетами и радиопредупреждениями.Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220831/tayvan-1813391677.html
https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813046627.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, фуцзянь, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, Фуцзянь, Визит Пелоси на Тайвань
17:40 31.08.2022 (обновлено: 17:43 31.08.2022)
 
ВС Тайваня открыли огонь по китайским дронам

Минобороны Тайваня: ВС открыли огонь по трем китайским дронам, приблизившимися к острову

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение трех китайских беспилотников к островам архипелага Цзиньмэнь и открыли по ним огонь, сообщает министерство обороны острова.
"В промежутке с 18.00 (13.00 по мск) до 20.00 (15.00 мск) 31 августа было зафиксировано приближение трех гражданских беспилотников к островам Дадань, Цаоюй и Леюй", - говорится в сообщении официального представителя армейского командования обороны Цзиньмэнь Чжан Жуншуня, опубликованном на сайте оборонного ведомства Тайваня.
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 12:36
На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия
Сообщается, что военные Тайваня осуществили предупредительные выстрелы боевыми патронами и выпустили сигнальные ракеты, после чего дроны быстро удалились в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.
Во вторник тайваньские военные впервые открыли огонь по китайским дронам, которые приблизились к островам Цзиньмэнь. До этого вооруженные силы Тайваня ограничивались предупредительными ракетами и радиопредупреждениями.
Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 03:16
Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню
 
В миреНэнси ПелосиТайваньКитайФуцзяньВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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