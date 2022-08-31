Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню
Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 62 самолета и семь кораблей
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
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Отмечается, что 15 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе девять истребителей J-16, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8, один противолодочный самолет Y-8 и четыре истребителя-бомбардировщика JH-7.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
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