Рейтинг@Mail.ru
Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/tayvan-1813492439.html
Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню
Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню - РИА Новости, 31.08.2022
Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню
Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:07
2022-08-31T17:07
в мире
тайвань
китай
сша
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 31 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что 15 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе девять истребителей J-16, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8, один противолодочный самолет Y-8 и четыре истребителя-бомбардировщика JH-7.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220830/tayvan-1813139242.html
https://ria.ru/20220829/korabli-1813036388.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_177:0:2177:1500_1920x0_80_0_0_2751f1a13b149fe19d86a4ca777799d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, визит пелоси на тайвань
В мире, Тайвань, Китай, США, Визит Пелоси на Тайвань
17:07 31.08.2022
 
Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню

Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 62 самолета и семь кораблей

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 31 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 14:05
В администрации Тайваня заявили, что остров увеличит военный бюджет
Отмечается, что 15 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе девять истребителей J-16, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8, один противолодочный самолет Y-8 и четыре истребителя-бомбардировщика JH-7.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 23:45
Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив
 
В миреТайваньКитайСШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала