https://ria.ru/20220831/tayvan-1813492439.html

Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню

Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню - РИА Новости, 31.08.2022

Армия Китая направила 62 самолета и семь кораблей к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:07

2022-08-31T17:07

2022-08-31T17:07

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тайвань

китай

сша

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 31 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 62 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что 15 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе девять истребителей J-16, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8, один противолодочный самолет Y-8 и четыре истребителя-бомбардировщика JH-7.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220830/tayvan-1813139242.html

https://ria.ru/20220829/korabli-1813036388.html

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китай

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, визит пелоси на тайвань