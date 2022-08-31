Рейтинг@Mail.ru
Таиланд решил не давать российским туристам "безвиз" на 45 дней - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220831/tailand-1813514379.html
Таиланд решил не давать российским туристам "безвиз" на 45 дней
Таиланд решил не давать российским туристам "безвиз" на 45 дней - РИА Новости, 31.08.2022
Таиланд решил не давать российским туристам "безвиз" на 45 дней
Власти Таиланда официально приняли решение увеличить срок безвизового режима для иностранных путешественников с 30 до 45 дней, однако Россия не вошла в список... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:01
2022-08-31T18:19
туризм
новости - туризм
таиланд
россия
виза
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771621126_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_054798350461d7110978e76aa06eb758.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Таиланда официально приняли решение увеличить срок безвизового режима для иностранных путешественников с 30 до 45 дней, однако Россия не вошла в список государств, на которые распространяется нововведение, пишет "Турдом" со ссылкой на Министерство туризма королевства.По данным издания, есть два вида безвизового соглашения: Tourist Visa Exemption Scheme и Bilateral Agreement. Новые правила распространяются на страны, с которыми заключен первый тип договора.Между Россией и Таиландом — второй, на него мера не действует. Это значит, что туристы из России без дополнительного оформления документов могут находиться в королевстве, как и раньше, не более 30 дней.Будет ли дорабатываться и расширяться порядок действия постановления, Минтуризма страны пока не уточняет.
https://ria.ru/20220831/vizy-1813437812.html
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771621126_137:0:1844:1280_1920x0_80_0_0_98670300f2c2282432aea3edacf86396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, таиланд, россия, виза, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Россия, Виза, Туризм, туристы
18:01 31.08.2022 (обновлено: 18:19 31.08.2022)
 
Таиланд решил не давать российским туристам "безвиз" на 45 дней

Россия не вошла в список стран с увеличенным "безвизом" в Таиланде

© Pixabay / nobutsaboutmeКатер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде
Катер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Pixabay / nobutsaboutme
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Таиланда официально приняли решение увеличить срок безвизового режима для иностранных путешественников с 30 до 45 дней, однако Россия не вошла в список государств, на которые распространяется нововведение, пишет "Турдом" со ссылкой на Министерство туризма королевства.
По данным издания, есть два вида безвизового соглашения: Tourist Visa Exemption Scheme и Bilateral Agreement. Новые правила распространяются на страны, с которыми заключен первый тип договора.
Между Россией и Таиландом — второй, на него мера не действует. Это значит, что туристы из России без дополнительного оформления документов могут находиться в королевстве, как и раньше, не более 30 дней.
Будет ли дорабатываться и расширяться порядок действия постановления, Минтуризма страны пока не уточняет.
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:58Туризм
ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
 
ТуризмНовости - ТуризмТаиландРоссияВизаТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала