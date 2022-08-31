https://ria.ru/20220831/tailand-1813514379.html

Таиланд решил не давать российским туристам "безвиз" на 45 дней

Таиланд решил не давать российским туристам "безвиз" на 45 дней - РИА Новости, 31.08.2022

Таиланд решил не давать российским туристам "безвиз" на 45 дней

Власти Таиланда официально приняли решение увеличить срок безвизового режима для иностранных путешественников с 30 до 45 дней, однако Россия не вошла в список... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:01

2022-08-31T18:01

2022-08-31T18:19

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Таиланда официально приняли решение увеличить срок безвизового режима для иностранных путешественников с 30 до 45 дней, однако Россия не вошла в список государств, на которые распространяется нововведение, пишет "Турдом" со ссылкой на Министерство туризма королевства.По данным издания, есть два вида безвизового соглашения: Tourist Visa Exemption Scheme и Bilateral Agreement. Новые правила распространяются на страны, с которыми заключен первый тип договора.Между Россией и Таиландом — второй, на него мера не действует. Это значит, что туристы из России без дополнительного оформления документов могут находиться в королевстве, как и раньше, не более 30 дней.Будет ли дорабатываться и расширяться порядок действия постановления, Минтуризма страны пока не уточняет.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, россия, виза, туризм, туристы