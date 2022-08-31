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Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья - РИА Новости, 31.08.2022
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Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья
Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья - РИА Новости, 31.08.2022
Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья
Правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, включив в него, в частности, фосфаты, гелий, редкие и редкоземельные металлы,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:35
2022-08-31T14:39
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, включив в него, в частности, фосфаты, гелий, редкие и редкоземельные металлы, сообщает пресс-служба кабмина."Утвердить прилагаемый перечень основных видов стратегического минерального сырья. Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минобороны России, Минэнерго России, Минфином России, Росрезервом, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" обеспечить подготовку и представление в правительство Российской Федерации предложения по актуализации перечня, утвержденного настоящим распоряжением, не реже, чем раз в 3 года", - говорится в сообщении.В обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.В феврале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российским властям, возможно, необходимо скорректировать стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, а также актуализировать перечень основных видов стратегически важного минерального сырья. В июне глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что ведомство совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития готовит обновленный и расширенный перечень дефицитного с точки зрения потребностей промышленности РФ сырья.Базовый перечень основных видов такого сырья был утвержден правительством еще в 1996 году и с тех пор практически не актуализировался.
https://ria.ru/20220731/pravitelstvo-1806238735.html
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экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
14:35 31.08.2022 (обновлено: 14:39 31.08.2022)
 
Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья

Правительство включило фосфаты, гелий и цинк в перечень стратегического минерального сырья

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, включив в него, в частности, фосфаты, гелий, редкие и редкоземельные металлы, сообщает пресс-служба кабмина.
"Утвердить прилагаемый перечень основных видов стратегического минерального сырья. Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минобороны России, Минэнерго России, Минфином России, Росрезервом, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" обеспечить подготовку и представление в правительство Российской Федерации предложения по актуализации перечня, утвержденного настоящим распоряжением, не реже, чем раз в 3 года", - говорится в сообщении.
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В обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.
В феврале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российским властям, возможно, необходимо скорректировать стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, а также актуализировать перечень основных видов стратегически важного минерального сырья. В июне глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что ведомство совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития готовит обновленный и расширенный перечень дефицитного с точки зрения потребностей промышленности РФ сырья.
Базовый перечень основных видов такого сырья был утвержден правительством еще в 1996 году и с тех пор практически не актуализировался.
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