14:35 31.08.2022 (обновлено: 14:39 31.08.2022)
Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья
Правительство включило фосфаты, гелий и цинк в перечень стратегического минерального сырья
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, включив в него, в частности, фосфаты, гелий, редкие и редкоземельные металлы, сообщает пресс-служба кабмина.
"Утвердить прилагаемый перечень основных видов стратегического минерального сырья. Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минобороны России, Минэнерго России, Минфином России, Росрезервом, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" обеспечить подготовку и представление в правительство Российской Федерации предложения по актуализации перечня, утвержденного настоящим распоряжением, не реже, чем раз в 3 года", - говорится в сообщении.
В обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.
В феврале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российским властям, возможно, необходимо скорректировать стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, а также актуализировать перечень основных видов стратегически важного минерального сырья. В июне глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что ведомство совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития готовит обновленный и расширенный перечень дефицитного с точки зрения потребностей промышленности РФ сырья.
Базовый перечень основных видов такого сырья был утвержден правительством еще в 1996 году и с тех пор практически не актуализировался.
17 августа, 11:59Генпрокуратура проверит золотодобывающие предприятия