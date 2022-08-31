https://ria.ru/20220831/syre-1813429892.html

Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья

Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья - РИА Новости, 31.08.2022

Правительство утвердило новый перечень стратегического минерального сырья

Правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, включив в него, в частности, фосфаты, гелий, редкие и редкоземельные металлы,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:35

2022-08-31T14:35

2022-08-31T14:39

экономика

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правительство рф

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, включив в него, в частности, фосфаты, гелий, редкие и редкоземельные металлы, сообщает пресс-служба кабмина."Утвердить прилагаемый перечень основных видов стратегического минерального сырья. Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минобороны России, Минэнерго России, Минфином России, Росрезервом, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" обеспечить подготовку и представление в правительство Российской Федерации предложения по актуализации перечня, утвержденного настоящим распоряжением, не реже, чем раз в 3 года", - говорится в сообщении.В обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.В феврале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российским властям, возможно, необходимо скорректировать стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, а также актуализировать перечень основных видов стратегически важного минерального сырья. В июне глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что ведомство совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития готовит обновленный и расширенный перечень дефицитного с точки зрения потребностей промышленности РФ сырья.Базовый перечень основных видов такого сырья был утвержден правительством еще в 1996 году и с тех пор практически не актуализировался.

https://ria.ru/20220731/pravitelstvo-1806238735.html

https://ria.ru/20220817/zolotodobycha-1810177754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, правительство рф