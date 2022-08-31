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США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби
США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби - РИА Новости, 31.08.2022
США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби
Иран по-прежнему изучает ответ США на предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в Вашингтоне с осторожным... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:26
2022-08-31T18:26
2022-08-31T18:26
в мире
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Иран по-прежнему изучает ответ США на предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в Вашингтоне с осторожным оптимизмом оценивают перспективы восстановления сделки, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Что касается иранской ядерной сделки, то Иран по-прежнему изучает переданный нами ответ", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Представитель Белого дома добавил, что американская сторона "с осторожным оптимизмом" смотрит на перспективы восстановления СВПД, однако переговоры по данному вопросу еще не завершены.
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в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, джон кирби
В мире, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), США, Джон Кирби
США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби
Кирби: США с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы восстановления СВПД