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США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби

США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби - РИА Новости, 31.08.2022

США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби

Иран по-прежнему изучает ответ США на предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в Вашингтоне с осторожным... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:26

2022-08-31T18:26

2022-08-31T18:26

в мире

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Иран по-прежнему изучает ответ США на предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в Вашингтоне с осторожным оптимизмом оценивают перспективы восстановления сделки, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Что касается иранской ядерной сделки, то Иран по-прежнему изучает переданный нами ответ", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Представитель Белого дома добавил, что американская сторона "с осторожным оптимизмом" смотрит на перспективы восстановления СВПД, однако переговоры по данному вопросу еще не завершены.

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иран

сша

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в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, джон кирби