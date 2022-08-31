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США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби - РИА Новости, 31.08.2022
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США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби
США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби - РИА Новости, 31.08.2022
США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби
Иран по-прежнему изучает ответ США на предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в Вашингтоне с осторожным... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:26
2022-08-31T18:26
в мире
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Иран по-прежнему изучает ответ США на предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в Вашингтоне с осторожным оптимизмом оценивают перспективы восстановления сделки, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Что касается иранской ядерной сделки, то Иран по-прежнему изучает переданный нами ответ", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Представитель Белого дома добавил, что американская сторона "с осторожным оптимизмом" смотрит на перспективы восстановления СВПД, однако переговоры по данному вопросу еще не завершены.
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в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, джон кирби
В мире, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), США, Джон Кирби
18:26 31.08.2022
 
США с осторожным оптимизмом оценивают СВПД, заявил Кирби

Кирби: США с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы восстановления СВПД

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Иран по-прежнему изучает ответ США на предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в Вашингтоне с осторожным оптимизмом оценивают перспективы восстановления сделки, заявил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Что касается иранской ядерной сделки, то Иран по-прежнему изучает переданный нами ответ", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Представитель Белого дома добавил, что американская сторона "с осторожным оптимизмом" смотрит на перспективы восстановления СВПД, однако переговоры по данному вопросу еще не завершены.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:38
Глава дипломатии ЕС надеется достичь соглашения по СВПД в ближайшие дни
 
В миреИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СШАДжон Кирби
 
 
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