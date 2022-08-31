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Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД, заявил Лавров

Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022

Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД, заявил Лавров

Россию полностью устраивает последний текст договоренности о восстановлении Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Москва... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:12

2022-08-31T14:12

2022-08-31T14:12

в мире

иран

россия

вена

хосейн амир абдоллахиян

жозеп боррель

михаил ульянов (дипломат)

мид ирана

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россию полностью устраивает последний текст договоренности о восстановлении Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Москва ориентируется на позицию Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что зависит от России, мы все давно сделали. Нас полностью устраивает нынешний текст договоренности, как она сейчас вырисовалась, и будем ориентироваться на позицию наших иранских друзей", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.С прошлого года в Вене идут переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против ИРИ. В августе состоялся очередной раунд обсуждений. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что его пункты должны быть согласованы. В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что текст - неплохой, но зависит от того, согласятся ли все государства, участвующие в переговорах, с этим вариантом пакетного решения.

https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812767691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, россия, вена, хосейн амир абдоллахиян, жозеп боррель, михаил ульянов (дипломат), мид ирана, сергей лавров