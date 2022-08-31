Рейтинг@Mail.ru
Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/svpd-1813420780.html
Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД, заявил Лавров
Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022
Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД, заявил Лавров
Россию полностью устраивает последний текст договоренности о восстановлении Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Москва... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:12
2022-08-31T14:12
в мире
иран
россия
вена
хосейн амир абдоллахиян
жозеп боррель
михаил ульянов (дипломат)
мид ирана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россию полностью устраивает последний текст договоренности о восстановлении Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Москва ориентируется на позицию Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что зависит от России, мы все давно сделали. Нас полностью устраивает нынешний текст договоренности, как она сейчас вырисовалась, и будем ориентироваться на позицию наших иранских друзей", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.С прошлого года в Вене идут переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против ИРИ. В августе состоялся очередной раунд обсуждений. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что его пункты должны быть согласованы. В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что текст - неплохой, но зависит от того, согласятся ли все государства, участвующие в переговорах, с этим вариантом пакетного решения.
https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812767691.html
иран
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, вена, хосейн амир абдоллахиян, жозеп боррель, михаил ульянов (дипломат), мид ирана, сергей лавров
В мире, Иран, Россия, Вена, Хосейн Амир Абдоллахиян, Жозеп Боррель, Михаил Ульянов (дипломат), МИД Ирана, Сергей Лавров
14:12 31.08.2022
 
Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД, заявил Лавров

Лавров: Россию полностью устраивает последний текст договоренности о восстановлении СВПД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россию полностью устраивает последний текст договоренности о восстановлении Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Москва ориентируется на позицию Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что зависит от России, мы все давно сделали. Нас полностью устраивает нынешний текст договоренности, как она сейчас вырисовалась, и будем ориентироваться на позицию наших иранских друзей", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
С прошлого года в Вене идут переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против ИРИ. В августе состоялся очередной раунд обсуждений. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что его пункты должны быть согласованы. В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что текст - неплохой, но зависит от того, согласятся ли все государства, участвующие в переговорах, с этим вариантом пакетного решения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 22:24
Лавров: Запад может "бить ниже пояса", заставляя присоединяться к санкциям
 
В миреИранРоссияВенаХосейн Амир АбдоллахиянЖозеп БоррельМихаил Ульянов (дипломат)МИД ИранаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала