Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках
Глава администрации Каховского района Леонтьев обвинил Киев в террористических атаках
© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев обвинил киевские власти в террористических атаках и терроре населения.
Украинские войска обстреливают Новую Каховку уже на протяжении нескольких месяцев. При этом за последние дни интенсивность обстрелом, по словам местных властей, возросла в разы. Удары приходятся по городской инфраструктуре и жилым домам.
"Это прямые террористические атаки. Это прямой террор против мирного населения", - сказал РИА Новости Леонтьев.
По его словам, украинские войска, обстреливая Новую Каховку, преследуют цель запугать население и посеять ужас.
"Все равно дети готовятся к школе, раздаем подарки и учебники первоклашкам. Готовимся к 1 сентябрю", - подчеркнул Леонтьев и добавил, что местное население уже не ждет человеческого отношения со стороны киевских властей.
"Все понимают, что за линией фронта находится враг, которому никакие средства уничтожения мирного населения не чужды", - сказал Леонтьев.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.