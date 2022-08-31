https://ria.ru/20220831/svo-1813315970.html

Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках

Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках - РИА Новости, 31.08.2022

Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев обвинил киевские власти в террористических атаках и терроре населения. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:51

2022-08-31T07:51

2022-08-31T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев обвинил киевские власти в террористических атаках и терроре населения.Украинские войска обстреливают Новую Каховку уже на протяжении нескольких месяцев. При этом за последние дни интенсивность обстрелом, по словам местных властей, возросла в разы. Удары приходятся по городской инфраструктуре и жилым домам.По его словам, украинские войска, обстреливая Новую Каховку, преследуют цель запугать население и посеять ужас."Все понимают, что за линией фронта находится враг, которому никакие средства уничтожения мирного населения не чужды", - сказал Леонтьев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

запорожская область

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