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Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/svo-1813315970.html
Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках
Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках - РИА Новости, 31.08.2022
Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках
Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев обвинил киевские власти в террористических атаках и терроре населения. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:51
2022-08-31T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев обвинил киевские власти в террористических атаках и терроре населения.Украинские войска обстреливают Новую Каховку уже на протяжении нескольких месяцев. При этом за последние дни интенсивность обстрелом, по словам местных властей, возросла в разы. Удары приходятся по городской инфраструктуре и жилым домам.По его словам, украинские войска, обстреливая Новую Каховку, преследуют цель запугать население и посеять ужас."Все понимают, что за линией фронта находится враг, которому никакие средства уничтожения мирного населения не чужды", - сказал Леонтьев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Запорожская область
07:51 31.08.2022
 
Власти Новой Каховки обвинили Киев в террористических атаках

Глава администрации Каховского района Леонтьев обвинил Киев в террористических атаках

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев обвинил киевские власти в террористических атаках и терроре населения.
Украинские войска обстреливают Новую Каховку уже на протяжении нескольких месяцев. При этом за последние дни интенсивность обстрелом, по словам местных властей, возросла в разы. Удары приходятся по городской инфраструктуре и жилым домам.
"Это прямые террористические атаки. Это прямой террор против мирного населения", - сказал РИА Новости Леонтьев.
По его словам, украинские войска, обстреливая Новую Каховку, преследуют цель запугать население и посеять ужас.
"Все равно дети готовятся к школе, раздаем подарки и учебники первоклашкам. Готовимся к 1 сентябрю", - подчеркнул Леонтьев и добавил, что местное население уже не ждет человеческого отношения со стороны киевских властей.
"Все понимают, что за линией фронта находится враг, которому никакие средства уничтожения мирного населения не чужды", - сказал Леонтьев.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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