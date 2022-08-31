07:48 31.08.2022 (обновлено: 07:54 31.08.2022)
Власти Херсонской области назвали Зеленского палачом украинского народа
Власти Херсонской области назвали Зеленского палачом украинского народа
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский стал палачом украинского народа, заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Запад дает деньги и требует от Зеленского каких-то конкретных действий и контрнаступлений. Но в итоге гибнут обыкновенные жители Украины, которым задурманили головы и загнали в окопы на заведомую смерть. Зеленский с радостью и присущим ему артистичным пафосом выполняет роль палача украинского народа. Мы задаемся вопросом, почему Зеленский и его прихвостни в окопы не идут, а отправляют на гибель обыкновенных жителей Украины", — отметил Стремоусов.
По его словам, наступление на Херсон закончилось для украинской армии большими потерями и очередным крахом.
"Наступление было похоже на кино, в котором роли играют обыкновенные жители Украины, которых выловили и отправили необученными в горнило войны с заведомо известным результатом", — сказал Стремоусов.
Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что попытка наступления с треском провалилась.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.