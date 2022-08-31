https://ria.ru/20220831/svo-1813315232.html

Власти Херсонской области назвали Зеленского палачом украинского народа

Власти Херсонской области назвали Зеленского палачом украинского народа - РИА Новости, 31.08.2022

Власти Херсонской области назвали Зеленского палачом украинского народа

Владимир Зеленский стал палачом украинского народа, заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:48

2022-08-31T07:48

2022-08-31T07:54

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский стал палачом украинского народа, заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, наступление на Херсон закончилось для украинской армии большими потерями и очередным крахом.Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что попытка наступления с треском провалилась.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, херсонская область , россия