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В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус

В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус - РИА Новости, 31.08.2022

В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус

Специальной военной операции на Украине можно было бы присвоить статус контртеррористической, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:31

2022-08-31T07:31

2022-08-31T08:26

специальная военная операция на украине

в мире

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михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Специальной военной операции на Украине можно было бы присвоить статус контртеррористической, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, киевский режим стал угрозой для всего цивилизованного мира.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, михаил шеремет, россия, госдума рф