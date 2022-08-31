07:31 31.08.2022 (обновлено: 08:26 31.08.2022)
В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус
Депутат Госдумы Шеремет призвал изменить статус СВО на Украине на контртеррористическую
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Специальной военной операции на Украине можно было бы присвоить статус контртеррористической, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма. Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция", — отметил Шеремет.
По его словам, киевский режим стал угрозой для всего цивилизованного мира.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.