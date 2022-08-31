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В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/svo-1813314171.html
В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус
В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус - РИА Новости, 31.08.2022
В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус
Специальной военной операции на Украине можно было бы присвоить статус контртеррористической, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:31
2022-08-31T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
россия
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Специальной военной операции на Украине можно было бы присвоить статус контртеррористической, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, киевский режим стал угрозой для всего цивилизованного мира.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, украина, михаил шеремет, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Россия, Госдума РФ
07:31 31.08.2022 (обновлено: 08:26 31.08.2022)
 
В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус

Депутат Госдумы Шеремет призвал изменить статус СВО на Украине на контртеррористическую

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Специальной военной операции на Украине можно было бы присвоить статус контртеррористической, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма. Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция", — отметил Шеремет.

По его словам, киевский режим стал угрозой для всего цивилизованного мира.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметРоссияГосдума РФ
 
 
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