07:00 31.08.2022 (обновлено: 07:13 31.08.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 мм
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 02.00 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 06.28 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.