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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:00

2022-08-31T07:00

2022-08-31T07:13

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

горловка

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

горловка

донецк (днр)

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, горловка, донецк (днр), нато, стирол