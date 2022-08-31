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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/svo-1813312135.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:00
2022-08-31T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
горловка
донецк (днр)
нато
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ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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украина
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, горловка, донецк (днр), нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Горловка, Донецк (ДНР), НАТО, Стирол
07:00 31.08.2022 (обновлено: 07:13 31.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 02.00 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 06.28 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаГорловкаДонецк (ДНР)НАТОСтирол
 
 
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