https://ria.ru/20220831/svo-1813308605.html

Задержанные в Энергодаре наводчики передавали координаты объектов у ЗАЭС

Задержанные в Энергодаре наводчики передавали координаты объектов у ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022

Задержанные в Энергодаре наводчики передавали координаты объектов у ЗАЭС

Задержанные в Энергодаре наводчики передавали украинским силовикам координаты объектов вокруг Запорожской АЭС, сообщили в беседе с РИА Новости сами... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T05:06

2022-08-31T05:06

2022-08-31T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

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николаевская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 31 авг — РИА Новости. Задержанные в Энергодаре наводчики передавали украинским силовикам координаты объектов вокруг Запорожской АЭС, сообщили в беседе с РИА Новости сами подозреваемые."Я передавал координаты только вокруг. Самой станции я не передавал, потому что с 2019 года у нас не было допуска в опасные зоны и нам говорили, где нам находиться нельзя. Поэтому я видел, например, стоит грузовик армейский — скинул точку в районе атомной станции в Google Maps и передал. Еще промзоны, учебно-тренировочного центра и точку через забор от бассейна охладительной системы", — заявил Олег Морочковский, работавший охранником на АЭС.По его словам, передавать координаты убедил его знакомый, который сейчас находится на территории, подконтрольной Украине. При этом ничего взамен он не получал.Наводчик убежден, что обвинения со стороны Киева в адрес России из-за обстрелов ЗАЭС лишены логики."Я не видел, кто стреляет, слышал только звуки взрывов. Но я считаю, что неуместно со стороны украинских властей заявлять, что русские сами себя обстреливают. Вообще я считаю, что у всего должна быть доказательная база", — признался он.Говоря об отношении к конфликту в Донбассе и гибели мирных граждан от украинских ударов в Донецке и Луганске, Морочковский заявил, что последние годы получал информацию только из украинских СМИ и об обстрелах мирного населения, по его словам, он не знал."Я только знал, что там идет война. Я видел газеты и смотрел телевизор. Я к этому относился с негативом, потому что понимал, что с людьми можно просто договориться", — пояснил собеседник агентства.Второй наводчик — Алексей Данилов — рассказал РИА Новости, что отправлял координаты в Telegram-бот, адрес которого он увидел в новостях по одному из украинских телеканалов.Задержанный наводчик также признал, что обстрелы территории АЭС и Энергодара ведутся с украинской стороны. Данилов думал, что координаты нужны украинским военным для захвата станции.Отвечая на вопрос, что может произойти с электроснабжением в случае отключения ЗАЭС, Данилов предположил, что украинские инженеры смогли бы перераспределить электричество по регионам, но Херсонская, Запорожская и, вероятно, Николаевская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, предполагает он, были бы обесточены.О задержании двух наводчиков артиллерии украинских войск в Энергодаре Запорожской области ранее сообщало МВД этого региона. Оба задержанных работали на АЭС. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, наводчики сами жили в этом городе, а при задержании заявили, что "думали, обойдется". По его же словам, один из наводчиков успел передать СБУ координаты более десяти целей.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220831/zaes-1813305566.html

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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