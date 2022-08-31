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Британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о ранении - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/svo-1813306219.html
Британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о ранении
Британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о ранении - РИА Новости, 31.08.2022
Британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о ранении
Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью местному порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:32
2022-08-31T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
украина
россия
польша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью местному порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но уже вернулся домой.Согласно порталу SurreyLive, бывший британский военный едва избежал смерти после того, как был дважды ранен в ходе минометного обстрела. Его голень "разорвало на куски", осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге. Наемник получил множественные осколочные ранения.По словам Гриффитса, во время его пребывания в больнице на Украине власти наградили его медалью. Он уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи оценивают в 50% вероятность того, что он вновь сможет поднять левую ногу.Наемник утверждает, что для поездки на Украину он уволился с работы и продал автомобиль. Когда Гриффитс прибыл в Польшу, он встретился с двумя британцами, которые тоже направлялись на Украину. Один из них, человек с военным прошлым, посоветовал наемнику вернуться в Британию, поскольку набор солдат на Украине "шокирует", а в войсках много гражданских, "которые просто играли слишком много в Call of Duty".Гриффитс утверждает, что его "команда" все еще на Украине. На днях он получил новость о гибели одного из своих товарищей.Минобороны России 20 августа сообщило, что авиация России высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области. Согласно опубликованным в июле данным Минобороны России, на Украину с 24 февраля прибыли свыше семи тысяч наемников более чем из 60 стран — от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220831/krym-1813305405.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, игорь конашенков, украина, россия, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Игорь Конашенков, Украина, Россия, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
03:32 31.08.2022 (обновлено: 10:08 31.08.2022)
 
Британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о ранении

SurreyLive: британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о своем ранении

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью местному порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но уже вернулся домой.
Согласно порталу SurreyLive, бывший британский военный едва избежал смерти после того, как был дважды ранен в ходе минометного обстрела. Его голень "разорвало на куски", осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге. Наемник получил множественные осколочные ранения.
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По словам Гриффитса, во время его пребывания в больнице на Украине власти наградили его медалью. Он уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи оценивают в 50% вероятность того, что он вновь сможет поднять левую ногу.
Наемник утверждает, что для поездки на Украину он уволился с работы и продал автомобиль. Когда Гриффитс прибыл в Польшу, он встретился с двумя британцами, которые тоже направлялись на Украину. Один из них, человек с военным прошлым, посоветовал наемнику вернуться в Британию, поскольку набор солдат на Украине "шокирует", а в войсках много гражданских, "которые просто играли слишком много в Call of Duty".
Гриффитс утверждает, что его "команда" все еще на Украине. На днях он получил новость о гибели одного из своих товарищей.
Минобороны России 20 августа сообщило, что авиация России высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области. Согласно опубликованным в июле данным Минобороны России, на Украину с 24 февраля прибыли свыше семи тысяч наемников более чем из 60 стран — от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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