03:32 31.08.2022 (обновлено: 10:08 31.08.2022)
Британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о ранении
SurreyLive: британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о своем ранении
© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью местному порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но уже вернулся домой.
Согласно порталу SurreyLive, бывший британский военный едва избежал смерти после того, как был дважды ранен в ходе минометного обстрела. Его голень "разорвало на куски", осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге. Наемник получил множественные осколочные ранения.
По словам Гриффитса, во время его пребывания в больнице на Украине власти наградили его медалью. Он уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи оценивают в 50% вероятность того, что он вновь сможет поднять левую ногу.
Наемник утверждает, что для поездки на Украину он уволился с работы и продал автомобиль. Когда Гриффитс прибыл в Польшу, он встретился с двумя британцами, которые тоже направлялись на Украину. Один из них, человек с военным прошлым, посоветовал наемнику вернуться в Британию, поскольку набор солдат на Украине "шокирует", а в войсках много гражданских, "которые просто играли слишком много в Call of Duty".
Гриффитс утверждает, что его "команда" все еще на Украине. На днях он получил новость о гибели одного из своих товарищей.
Минобороны России 20 августа сообщило, что авиация России высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области. Согласно опубликованным в июле данным Минобороны России, на Украину с 24 февраля прибыли свыше семи тысяч наемников более чем из 60 стран — от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".