03:19 31.08.2022 (обновлено: 03:20 31.08.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении в Telegram-канале.
Представительство также сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".