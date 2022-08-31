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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T03:19

2022-08-31T03:19

2022-08-31T03:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительство также сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр)