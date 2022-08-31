https://ria.ru/20220831/sudno-1813550165.html

На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с японского судна

На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с японского судна - РИА Новости, 31.08.2022

На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с японского судна

Еще одно тело, предположительно, с затонувшего в конце апреля в Японии судна "KAZU-1" обнаружено на западе Сахалина, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:13

2022-08-31T19:13

2022-08-31T19:52

в мире

сахалин

япония

кунашир (остров)

происшествия

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ТОКИО, 31 авг - РИА Новости. Еще одно тело, предположительно, с затонувшего в конце апреля в Японии судна "KAZU-1" обнаружено на западе Сахалина, сообщило агентство Киодо со ссылкой на службу безопасности на море.В настоящее время идет сбор информации.Ранее у Сахалина и Кунашира были обнаружены три тела пассажиров и члена экипажа судна. Они будут переданы японской стороне в сентябре, когда за ними прибудет судно службы безопасности на море Японии в порт Корсаков.Экскурсионное судно "KAZU 1" (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На круизном судне находились 26 человек, включая двух детей. Были обнаружены и идентифицированы тела 14 человек, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Через несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия.Затем у Кунашира и Сахалина было обнаружено три тела. Проведенный анализ ДНК показал, что это член экипажа и два пассажира - мужчина и женщина с затонувшего судна. Пока в Японии не будет проведена идентификация тел, они продолжают считаться пропавшими без вести.Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, а также многочисленные нарушения техники безопасности управляющей компании. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути "KAZU 1" использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона одного из пассажиров. В настоящее время судно поднято на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследования.

https://ria.ru/20220801/sudno-1806319617.html

https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813402789.html

сахалин

япония

кунашир (остров)

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в мире, сахалин, япония, кунашир (остров), происшествия