https://ria.ru/20220831/sudno-1813550165.html
На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с японского судна
На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с японского судна - РИА Новости, 31.08.2022
На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с японского судна
Еще одно тело, предположительно, с затонувшего в конце апреля в Японии судна "KAZU-1" обнаружено на западе Сахалина, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:13
2022-08-31T19:13
2022-08-31T19:52
в мире
сахалин
япония
кунашир (остров)
происшествия
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ТОКИО, 31 авг - РИА Новости. Еще одно тело, предположительно, с затонувшего в конце апреля в Японии судна "KAZU-1" обнаружено на западе Сахалина, сообщило агентство Киодо со ссылкой на службу безопасности на море.В настоящее время идет сбор информации.Ранее у Сахалина и Кунашира были обнаружены три тела пассажиров и члена экипажа судна. Они будут переданы японской стороне в сентябре, когда за ними прибудет судно службы безопасности на море Японии в порт Корсаков.Экскурсионное судно "KAZU 1" (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На круизном судне находились 26 человек, включая двух детей. Были обнаружены и идентифицированы тела 14 человек, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Через несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия.Затем у Кунашира и Сахалина было обнаружено три тела. Проведенный анализ ДНК показал, что это член экипажа и два пассажира - мужчина и женщина с затонувшего судна. Пока в Японии не будет проведена идентификация тел, они продолжают считаться пропавшими без вести.Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, а также многочисленные нарушения техники безопасности управляющей компании. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути "KAZU 1" использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона одного из пассажиров. В настоящее время судно поднято на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследования.
https://ria.ru/20220801/sudno-1806319617.html
https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813402789.html
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в мире, сахалин, япония, кунашир (остров), происшествия
В мире, Сахалин, Япония, Кунашир (остров), Происшествия
19:13 31.08.2022 (обновлено: 19:52 31.08.2022)
На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с японского судна
На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с затонувшего японского судна "KAZU-1"