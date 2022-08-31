https://ria.ru/20220831/starbucks-1813585549.html

Акционер Starbucks обвинил сеть кофеен в расовой дискриминации

Акционер Starbucks обвинил сеть кофеен в расовой дискриминации - РИА Новости, 31.08.2022

Акционер Starbucks обвинил сеть кофеен в расовой дискриминации

Американский проект по защите гражданских прав (ACR Project ) подал иск против главы Starbucks Говарда Шульца и других официальных лиц, обвиняя сеть кофеен в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:44

2022-08-31T22:44

2022-08-31T22:44

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский проект по защите гражданских прав (ACR Project ) подал иск против главы Starbucks Говарда Шульца и других официальных лиц, обвиняя сеть кофеен в расовой дискриминации, говорится в пресс-релизе национального центра исследований государственной политики США (NCPPR), который является акционером Starbucks.Отмечается, что иск был подан от имени национального центра исследований государственной политики США."Вчера американский проект по защите гражданских прав (ACR Project) подал иск в Спокане, штат Вашингтон, против генерального директора Starbucks Говарда Шульца, а также должностных лиц и директоров компании... В исковом заявлении NCPPR утверждается, что политика Starbucks нарушает государственные и федеральные законы о гражданских правах... Целью заявления является запрет должностным лицам и директорам Starbucks продолжать проводить политику расовой дискриминации и привлечь их к ответственности за вред, который эта политика нанесла акционерам", - говорится в пресс-релизе.По словам главы проекта Free Enterprise в рамках NCPPR Скотта Шепарда, Starbucks "установила цели" по количеству "небелых" сотрудников, "эти цели связаны с вознаграждением руководителей", считает Шепард. По его мнению, это "откровенная расовая дискриминация".Из отчетов компании следует, что ее чистая прибыль по итогам первых трёх кварталов 2021/22 финансового года (завершились 3 июля) составила 2,403 миллиарда долларов.Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью почти в 35 тысяч кофеен по всему миру.

https://ria.ru/20220820/britaniya-1810973685.html

https://ria.ru/20220818/starbucks-1810522704.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), starbucks corporation