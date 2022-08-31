Акционер Starbucks обвинил сеть кофеен в расовой дискриминации
Акционер Starbucks подал иск против сети кофеен из-за квот на "небелых" сотрудников
Девушка проходит мимо кофейни Starbucks в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский проект по защите гражданских прав (ACR Project ) подал иск против главы Starbucks Говарда Шульца и других официальных лиц, обвиняя сеть кофеен в расовой дискриминации, говорится в пресс-релизе национального центра исследований государственной политики США (NCPPR), который является акционером Starbucks.
Отмечается, что иск был подан от имени национального центра исследований государственной политики США.
20 августа, 14:57В Британии расследуют дискриминацию в ВВС
"Вчера американский проект по защите гражданских прав (ACR Project) подал иск в Спокане, штат Вашингтон, против генерального директора Starbucks Говарда Шульца, а также должностных лиц и директоров компании... В исковом заявлении NCPPR утверждается, что политика Starbucks нарушает государственные и федеральные законы о гражданских правах... Целью заявления является запрет должностным лицам и директорам Starbucks продолжать проводить политику расовой дискриминации и привлечь их к ответственности за вред, который эта политика нанесла акционерам", - говорится в пресс-релизе.
По словам главы проекта Free Enterprise в рамках NCPPR Скотта Шепарда, Starbucks "установила цели" по количеству "небелых" сотрудников, "эти цели связаны с вознаграждением руководителей", считает Шепард. По его мнению, это "откровенная расовая дискриминация".
Из отчетов компании следует, что ее чистая прибыль по итогам первых трёх кварталов 2021/22 финансового года (завершились 3 июля) составила 2,403 миллиарда долларов.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью почти в 35 тысяч кофеен по всему миру.
18 августа, 17:03В России до конца сентября откроются все кофейни преемника Starbucks