https://ria.ru/20220831/ssha-1813419172.html

Рябков назвал контекст для развития диалога с США не самым благоприятным

Рябков назвал контекст для развития диалога с США не самым благоприятным - РИА Новости, 31.08.2022

Рябков назвал контекст для развития диалога с США не самым благоприятным

Нынешний контекст для возобновления диалога с США по стратегической стабильности не самый благоприятный, но РФ и не ждёт прорывов, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:06

2022-08-31T14:06

2022-08-31T14:39

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Нынешний контекст для возобновления диалога с США по стратегической стабильности не самый благоприятный, но РФ и не ждёт прорывов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нынешний контекст для возобновления двустороннего диалога с США по тематике стратегической стабильности и стратегических наступательных вооружений не самый благоприятный. Я не жду каких-то прорывов, мы методично обсуждаем то, что происходит в этой сфере с американцами, обмениваемся уведомлениями. Механизм договора в целом работает, продолжим искать пути движения вперед", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20220831/peregovory-1813418493.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, сергей рябков