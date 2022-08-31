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Рябков назвал контекст для развития диалога с США не самым благоприятным
Рябков назвал контекст для развития диалога с США не самым благоприятным - РИА Новости, 31.08.2022
Рябков назвал контекст для развития диалога с США не самым благоприятным
Нынешний контекст для возобновления диалога с США по стратегической стабильности не самый благоприятный, но РФ и не ждёт прорывов, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:06
2022-08-31T14:06
2022-08-31T14:39
в мире
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Нынешний контекст для возобновления диалога с США по стратегической стабильности не самый благоприятный, но РФ и не ждёт прорывов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нынешний контекст для возобновления двустороннего диалога с США по тематике стратегической стабильности и стратегических наступательных вооружений не самый благоприятный. Я не жду каких-то прорывов, мы методично обсуждаем то, что происходит в этой сфере с американцами, обмениваемся уведомлениями. Механизм договора в целом работает, продолжим искать пути движения вперед", - сказал Рябков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, сергей рябков
В мире, США, Россия, Сергей Рябков
14:06 31.08.2022 (обновлено: 14:39 31.08.2022)
Рябков назвал контекст для развития диалога с США не самым благоприятным
Рябков: контекст для возобновления диалога с США сейчас не самый благоприятный