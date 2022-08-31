Рейтинг@Mail.ru
РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РФПИ против Covid 19
https://ria.ru/20220831/sputnik_v-1832304118.html
РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет
РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет - РИА Новости, 17.11.2022
РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет
Назальная форма вакцины "Спутник V" формирует длительный и устойчивый иммунитет, вакцина эффективна и хорошо переносится, сообщается в пресс-релизе Российского... РИА Новости, 17.11.2022
2022-08-31T12:09
2022-11-17T19:04
рфпи против covid 19
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник v"
здоровье
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772242576_0:147:2825:1736_1920x0_80_0_0_c3eab12cb808a7effa30f11c9c76cac0.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назальная форма вакцины "Спутник V" формирует длительный и устойчивый иммунитет, вакцина эффективна и хорошо переносится, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций."Согласно данным, полученным в рамках исследований на лабораторных животных, назальная форма "Спутника V" формирует длительный и устойчивый иммунный ответ",- говорится в сообщении.Назальная форма вакцины исследовалась на мышах и нечеловекообразных обезьянах, высокие иммуногенные свойства были подтверждены выраженным формированием антител на слизистой оболочке носа, уточняется в материале.Препарат формирует сильный и продолжительный (не менее 180 дней) иммунный ответ против коронавирусной инфекции как на уровне всего организма, так и локально на слизистых органов дыхания животных, подчеркнули в РФПИ.Назальная форма вакцины, блокирующая распространение вируса уже на стадии попадания в организм на слизистых носоглотки, может стать ключевым инструментом для победы над пандемией, поясняется в сообщении.Интраназальное введение двух компонентов "Спутника V" хорошо переносится и эффективно для формирования местного и общего иммунного ответа, а также обеспечивает защиту от летального исхода при заражении вирусом, сравнимую с защитой при внутримышечном введении препарата, добавили в РФПИ.
https://ria.ru/20220706/vaktsina-1800748607.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772242576_222:0:2733:1883_1920x0_80_0_0_92c99ef076a1c288a9a581d93bed857f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", здоровье, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
РФПИ против Covid 19, Российский фонд прямых инвестиций, Вакцина "Спутник V", Здоровье, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19
12:09 31.08.2022 (обновлено: 19:04 17.11.2022)
 

РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назальная форма вакцины "Спутник V" формирует длительный и устойчивый иммунитет, вакцина эффективна и хорошо переносится, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

"Согласно данным, полученным в рамках исследований на лабораторных животных, назальная форма "Спутника V" формирует длительный и устойчивый иммунный ответ",- говорится в сообщении.

Назальная форма вакцины исследовалась на мышах и нечеловекообразных обезьянах, высокие иммуногенные свойства были подтверждены выраженным формированием антител на слизистой оболочке носа, уточняется в материале.

Препарат формирует сильный и продолжительный (не менее 180 дней) иммунный ответ против коронавирусной инфекции как на уровне всего организма, так и локально на слизистых органов дыхания животных, подчеркнули в РФПИ.
"Результаты исследования демонстрируют, что у мышей введение вакцины интраназально и внутримышечно формирует сравнимые показатели антиген-специфического иммунитета, в то время как только интраназальная форма вакцинации стимулирует гуморальный и клеточный иммунный ответ в легких",- отметили в фонде.
Назальная форма вакцины, блокирующая распространение вируса уже на стадии попадания в организм на слизистых носоглотки, может стать ключевым инструментом для победы над пандемией, поясняется в сообщении.

Интраназальное введение двух компонентов "Спутника V" хорошо переносится и эффективно для формирования местного и общего иммунного ответа, а также обеспечивает защиту от летального исхода при заражении вирусом, сравнимую с защитой при внутримышечном введении препарата, добавили в РФПИ.
Прибытие рейса с вакциной Спутник V в Аргентину - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:15РФПИ против Covid 19
В Аргентину доставили дозы второго компонента вакцины "Спутник V"
 
РФПИ против Covid 19Российский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала