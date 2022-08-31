12:09 31.08.2022 (обновлено: 19:04 17.11.2022)
РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назальная форма вакцины "Спутник V" формирует длительный и устойчивый иммунитет, вакцина эффективна и хорошо переносится, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.
"Согласно данным, полученным в рамках исследований на лабораторных животных, назальная форма "Спутника V" формирует длительный и устойчивый иммунный ответ",- говорится в сообщении.
Назальная форма вакцины исследовалась на мышах и нечеловекообразных обезьянах, высокие иммуногенные свойства были подтверждены выраженным формированием антител на слизистой оболочке носа, уточняется в материале.
Препарат формирует сильный и продолжительный (не менее 180 дней) иммунный ответ против коронавирусной инфекции как на уровне всего организма, так и локально на слизистых органов дыхания животных, подчеркнули в РФПИ.
"Согласно данным, полученным в рамках исследований на лабораторных животных, назальная форма "Спутника V" формирует длительный и устойчивый иммунный ответ",- говорится в сообщении.
Назальная форма вакцины исследовалась на мышах и нечеловекообразных обезьянах, высокие иммуногенные свойства были подтверждены выраженным формированием антител на слизистой оболочке носа, уточняется в материале.
Препарат формирует сильный и продолжительный (не менее 180 дней) иммунный ответ против коронавирусной инфекции как на уровне всего организма, так и локально на слизистых органов дыхания животных, подчеркнули в РФПИ.
"Результаты исследования демонстрируют, что у мышей введение вакцины интраназально и внутримышечно формирует сравнимые показатели антиген-специфического иммунитета, в то время как только интраназальная форма вакцинации стимулирует гуморальный и клеточный иммунный ответ в легких",- отметили в фонде.
Назальная форма вакцины, блокирующая распространение вируса уже на стадии попадания в организм на слизистых носоглотки, может стать ключевым инструментом для победы над пандемией, поясняется в сообщении.
Интраназальное введение двух компонентов "Спутника V" хорошо переносится и эффективно для формирования местного и общего иммунного ответа, а также обеспечивает защиту от летального исхода при заражении вирусом, сравнимую с защитой при внутримышечном введении препарата, добавили в РФПИ.
Интраназальное введение двух компонентов "Спутника V" хорошо переносится и эффективно для формирования местного и общего иммунного ответа, а также обеспечивает защиту от летального исхода при заражении вирусом, сравнимую с защитой при внутримышечном введении препарата, добавили в РФПИ.