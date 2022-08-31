https://ria.ru/20220831/sputnik_v-1832304118.html

РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет

РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет - РИА Новости, 17.11.2022

РФПИ: назальная форма "Спутника V" формирует длительный иммунитет

Назальная форма вакцины "Спутник V" формирует длительный и устойчивый иммунитет, вакцина эффективна и хорошо переносится, сообщается в пресс-релизе Российского... РИА Новости, 17.11.2022

2022-08-31T12:09

2022-08-31T12:09

2022-11-17T19:04

рфпи против covid 19

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назальная форма вакцины "Спутник V" формирует длительный и устойчивый иммунитет, вакцина эффективна и хорошо переносится, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций."Согласно данным, полученным в рамках исследований на лабораторных животных, назальная форма "Спутника V" формирует длительный и устойчивый иммунный ответ",- говорится в сообщении.Назальная форма вакцины исследовалась на мышах и нечеловекообразных обезьянах, высокие иммуногенные свойства были подтверждены выраженным формированием антител на слизистой оболочке носа, уточняется в материале.Препарат формирует сильный и продолжительный (не менее 180 дней) иммунный ответ против коронавирусной инфекции как на уровне всего организма, так и локально на слизистых органов дыхания животных, подчеркнули в РФПИ.Назальная форма вакцины, блокирующая распространение вируса уже на стадии попадания в организм на слизистых носоглотки, может стать ключевым инструментом для победы над пандемией, поясняется в сообщении.Интраназальное введение двух компонентов "Спутника V" хорошо переносится и эффективно для формирования местного и общего иммунного ответа, а также обеспечивает защиту от летального исхода при заражении вирусом, сравнимую с защитой при внутримышечном введении препарата, добавили в РФПИ.

https://ria.ru/20220706/vaktsina-1800748607.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", здоровье, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19