https://ria.ru/20220831/spetsoperatsiya-1813376946.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2022 - РИА Новости, 31.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:39
2022-08-31T14:39
2022-08-31T14:39
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 31 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Военные ДНР и ЛНР совместно с ВС РФ освободили 275 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Володино, Ключевое, Орлинское и Завитне Бажання, сообщает штаб территориальной обороны республики. Блокированы попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы десять пунктов управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и пусковая установка ЗРК "Бук-М1". Поражены 65 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, перехватили 57 снарядов РСЗО "Ольха", “Ураган” и HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотника, 371 зенитный ракетный комплекс, 822 реактивные системы залпового огня, 4592 танка и других бронемашин, 3360 орудий полевой артиллерии и 5155 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 31 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Военные ДНР и ЛНР совместно с ВС РФ освободили 275 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Володино, Ключевое, Орлинское и Завитне Бажання, сообщает штаб территориальной обороны республики. Блокированы попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы десять пунктов управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и пусковая установка ЗРК "Бук-М1". Поражены 65 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, перехватили 57 снарядов РСЗО "Ольха", “Ураган” и HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотника, 371 зенитный ракетный комплекс, 822 реактивные системы залпового огня, 4592 танка и других бронемашин, 3360 орудий полевой артиллерии и 5155 единиц автомобильной техники.