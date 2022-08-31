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Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку - РИА Новости, 31.08.2022
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Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку
Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку - РИА Новости, 31.08.2022
Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку
Проходящие мимо помойных контейнеров дети услышали еле слышный писк и позвали на помощь взрослого. Мама одного из ребят после продолжительных поисков обнаружила пакет с новорожденными котятами.
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Малышей постарались согреть и оказать необходимую помощь: для выкармливания волонтеры даже смогли найти им кормящую кошку. Впоследствии одного из двух животных удалось спасти.
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Шанс на жизнь: новорожденных котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку
Проходящие мимо помойных контейнеров дети услышали еле слышный писк из контейнеров и позвали на помощь взрослого. Мама одного из ребят после продолжительных поисков обнаружила пакет с новорожденными котятами. Впоследствии одного из двух животных удалось спасти.
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видео, котята, видео
Видео, котята
Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку
Проходящие мимо помойных контейнеров дети услышали еле слышный писк и позвали на помощь взрослого. Мама одного из ребят после продолжительных поисков обнаружила пакет с новорожденными котятами.
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17:05 31.08.2022 (обновлено: 17:08 31.08.2022)
 

Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку

Читать ria.ru в
Проходящие мимо помойных контейнеров дети услышали еле слышный писк и позвали на помощь взрослого. Мама одного из ребят после продолжительных поисков обнаружила пакет с новорожденными котятами.
Малышей постарались согреть и оказать необходимую помощь: для выкармливания волонтеры даже смогли найти им кормящую кошку. Впоследствии одного из двух животных удалось спасти.
 
Видеокотята
 
 
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