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Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку

Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку - РИА Новости, 31.08.2022

Шанс на жизнь: котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку

Проходящие мимо помойных контейнеров дети услышали еле слышный писк и позвали на помощь взрослого. Мама одного из ребят после продолжительных поисков обнаружила пакет с новорожденными котятами.

2022-08-31T17:05

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видео

котята

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Малышей постарались согреть и оказать необходимую помощь: для выкармливания волонтеры даже смогли найти им кормящую кошку. Впоследствии одного из двух животных удалось спасти.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шанс на жизнь: новорожденных котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку Проходящие мимо помойных контейнеров дети услышали еле слышный писк из контейнеров и позвали на помощь взрослого. Мама одного из ребят после продолжительных поисков обнаружила пакет с новорожденными котятами. Впоследствии одного из двух животных удалось спасти. 2022-08-31T17:05 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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