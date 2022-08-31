Четыре социальных проекта СУЭК вышли в финал конкурса "Создавая будущее"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Сразу четыре социально значимых проекта СУЭК вышли в финал Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогумантарной сфере "Создавая будущее", сообщает компания.
Высшие оценки экспертного жюри получили творческий конкурс "Шахтерская азбука СУЭК" (номинация "Арт-мастерская"), проекты "Академия карбона" (номинация "Лидеры будущего"), "Ветеранские смены" (номинация "Синергия сотрудничества") и конкурс "Комфортная среда обитания" (номинация "Среда обитания").
"Среди проектов-финалистов, представленных на конкурс СУЭК, есть как уже неоднократно отмеченные профессиональными и общественными наградами, так и достаточно новые. Так, "Ветеранские смены", оздоровительная программа для шахтеров-ветеранов Кузбасса, в этом году уже признана лучшей на Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия. Конкурс "Комфортная среда обитания" проводится в шахтерских регионах и поддерживает грантами инициативы граждан по благоустройству родных городов и поселков. Проекты "Академия карбона" и "Шахтерская азбука" увлекательно рассказывают детям и подросткам о шахтерской профессии и угольной отрасли", - говорится в сообщении.
Всего в этом году в восьми номинациях конкурса рассматривалось более 100 заявок. Результаты конкурса, который проводит Ассоциация корпоративного образования "МАКО" при поддержке ОП РФ, будут объявлены в рамках Форума "Сообщество" осенью этого года.
Высшие оценки экспертного жюри получили творческий конкурс "Шахтерская азбука СУЭК" (номинация "Арт-мастерская"), проекты "Академия карбона" (номинация "Лидеры будущего"), "Ветеранские смены" (номинация "Синергия сотрудничества") и конкурс "Комфортная среда обитания" (номинация "Среда обитания").
"Среди проектов-финалистов, представленных на конкурс СУЭК, есть как уже неоднократно отмеченные профессиональными и общественными наградами, так и достаточно новые. Так, "Ветеранские смены", оздоровительная программа для шахтеров-ветеранов Кузбасса, в этом году уже признана лучшей на Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия. Конкурс "Комфортная среда обитания" проводится в шахтерских регионах и поддерживает грантами инициативы граждан по благоустройству родных городов и поселков. Проекты "Академия карбона" и "Шахтерская азбука" увлекательно рассказывают детям и подросткам о шахтерской профессии и угольной отрасли", - говорится в сообщении.
Всего в этом году в восьми номинациях конкурса рассматривалось более 100 заявок. Результаты конкурса, который проводит Ассоциация корпоративного образования "МАКО" при поддержке ОП РФ, будут объявлены в рамках Форума "Сообщество" осенью этого года.