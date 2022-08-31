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Четыре социальных проекта СУЭК вышли в финал конкурса "Создавая будущее" - РИА Новости, 31.08.2022
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Четыре социальных проекта СУЭК вышли в финал конкурса "Создавая будущее"
Четыре социальных проекта СУЭК вышли в финал конкурса "Создавая будущее" - РИА Новости, 31.08.2022
Четыре социальных проекта СУЭК вышли в финал конкурса "Создавая будущее"
Сразу четыре социально значимых проекта СУЭК вышли в финал Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогумантарной сфере "Создавая будущее",... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:12
2022-08-31T19:12
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новости компаний - экономика
суэк-кузбасс
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Сразу четыре социально значимых проекта СУЭК вышли в финал Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогумантарной сфере "Создавая будущее", сообщает компания.Высшие оценки экспертного жюри получили творческий конкурс "Шахтерская азбука СУЭК" (номинация "Арт-мастерская"), проекты "Академия карбона" (номинация "Лидеры будущего"), "Ветеранские смены" (номинация "Синергия сотрудничества") и конкурс "Комфортная среда обитания" (номинация "Среда обитания")."Среди проектов-финалистов, представленных на конкурс СУЭК, есть как уже неоднократно отмеченные профессиональными и общественными наградами, так и достаточно новые. Так, "Ветеранские смены", оздоровительная программа для шахтеров-ветеранов Кузбасса, в этом году уже признана лучшей на Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия. Конкурс "Комфортная среда обитания" проводится в шахтерских регионах и поддерживает грантами инициативы граждан по благоустройству родных городов и поселков. Проекты "Академия карбона" и "Шахтерская азбука" увлекательно рассказывают детям и подросткам о шахтерской профессии и угольной отрасли", - говорится в сообщении.Всего в этом году в восьми номинациях конкурса рассматривалось более 100 заявок. Результаты конкурса, который проводит Ассоциация корпоративного образования "МАКО" при поддержке ОП РФ, будут объявлены в рамках Форума "Сообщество" осенью этого года.
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общество, новости компаний - экономика, суэк-кузбасс, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Общество, Новости компаний - Экономика, СУЭК-КУЗБАСС, Сибирская угольная энергетическая компания
19:12 31.08.2022
 

Четыре социальных проекта СУЭК вышли в финал конкурса "Создавая будущее"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Сразу четыре социально значимых проекта СУЭК вышли в финал Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогумантарной сфере "Создавая будущее", сообщает компания.

Высшие оценки экспертного жюри получили творческий конкурс "Шахтерская азбука СУЭК" (номинация "Арт-мастерская"), проекты "Академия карбона" (номинация "Лидеры будущего"), "Ветеранские смены" (номинация "Синергия сотрудничества") и конкурс "Комфортная среда обитания" (номинация "Среда обитания").

"Среди проектов-финалистов, представленных на конкурс СУЭК, есть как уже неоднократно отмеченные профессиональными и общественными наградами, так и достаточно новые. Так, "Ветеранские смены", оздоровительная программа для шахтеров-ветеранов Кузбасса, в этом году уже признана лучшей на Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия. Конкурс "Комфортная среда обитания" проводится в шахтерских регионах и поддерживает грантами инициативы граждан по благоустройству родных городов и поселков. Проекты "Академия карбона" и "Шахтерская азбука" увлекательно рассказывают детям и подросткам о шахтерской профессии и угольной отрасли", - говорится в сообщении.

Всего в этом году в восьми номинациях конкурса рассматривалось более 100 заявок. Результаты конкурса, который проводит Ассоциация корпоративного образования "МАКО" при поддержке ОП РФ, будут объявлены в рамках Форума "Сообщество" осенью этого года.
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