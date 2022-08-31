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Миллер: Siemens негде ремонтировать агрегаты для "Северного потока" - РИА Новости, 31.08.2022
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Миллер: Siemens негде ремонтировать агрегаты для "Северного потока"
Миллер: Siemens негде ремонтировать агрегаты для "Северного потока" - РИА Новости, 31.08.2022
Миллер: Siemens негде ремонтировать агрегаты для "Северного потока"
Компания Siemens не имеет возможности проводить регулярный капитальный ремонт агрегатов для трубопровода "Северный поток", заявил глава "Газпрома" Алексей... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:00
2022-08-31T22:28
siemens
северный поток
экономика
россия
газпром
европа
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания Siemens не имеет возможности проводить регулярный капитальный ремонт агрегатов для трубопровода "Северный поток", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1"."Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", — пояснил он."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Москва подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Ранее в среду "Газпром" приостановил поставки газа по трубопроводу из-за плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) "Портовая". Как сообщали в компании, они продлятся до 4:00 мск 3 сентября.Трехдневная остановка магистрали лишит европейских потребителей почти ста миллионов кубометров российского газа, что соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.
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siemens, северный поток, экономика, россия, газпром, европа
Siemens, Северный поток, Экономика, Россия, Газпром, Европа
18:00 31.08.2022 (обновлено: 22:28 31.08.2022)
 
Миллер: Siemens негде ремонтировать агрегаты для "Северного потока"

Глава "Газпрома" Миллер заявил, что Simens негде ремонтировать агрегаты "Северного потока"

© AP Photo / Matthias SchraderФлаги с логотипом компании Siemens
Флаги с логотипом компании Siemens - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Флаги с логотипом компании Siemens. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания Siemens не имеет возможности проводить регулярный капитальный ремонт агрегатов для трубопровода "Северный поток", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1".
"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", — пояснил он.
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"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Москва подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Ранее в среду "Газпром" приостановил поставки газа по трубопроводу из-за плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) "Портовая". Как сообщали в компании, они продлятся до 4:00 мск 3 сентября.
Трехдневная остановка магистрали лишит европейских потребителей почти ста миллионов кубометров российского газа, что соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.
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