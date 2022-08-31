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Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей - РИА Новости, 31.08.2022
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Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей
Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей - РИА Новости, 31.08.2022
Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей
Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн подготовил законопроект, предлагающий, в частности, введение штрафов за пропаганду педофилии до... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:09
2022-08-31T13:20
россия
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн подготовил законопроект, предлагающий, в частности, введение штрафов за пропаганду педофилии до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц."(Пропаганда педофилии посредством СМИ и использования интернета влечет – ред.) наложение административного штрафа на граждан в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмисот тысяч до двух миллионов рублей; на юридических лиц - от четырех миллионов до десяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - указывается в тексте законопроекта, размещенном в Telegram-канале политика.
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россия, общество
Россия, Общество
13:09 31.08.2022 (обновлено: 13:20 31.08.2022)
 
Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей

Штраф за пропаганду педофилии в интернете может составить до 800 тысяч рублей для граждан

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн подготовил законопроект, предлагающий, в частности, введение штрафов за пропаганду педофилии до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц.
"(Пропаганда педофилии посредством СМИ и использования интернета влечет – ред.) наложение административного штрафа на граждан в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмисот тысяч до двух миллионов рублей; на юридических лиц - от четырех миллионов до десяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - указывается в тексте законопроекта, размещенном в Telegram-канале политика.
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