https://ria.ru/20220831/shtraf-1813403329.html

Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей

Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей - РИА Новости, 31.08.2022

Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн подготовил законопроект, предлагающий, в частности, введение штрафов за пропаганду педофилии до... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:09

2022-08-31T13:09

2022-08-31T13:20

россия

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн подготовил законопроект, предлагающий, в частности, введение штрафов за пропаганду педофилии до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц."(Пропаганда педофилии посредством СМИ и использования интернета влечет – ред.) наложение административного штрафа на граждан в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмисот тысяч до двух миллионов рублей; на юридических лиц - от четырех миллионов до десяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - указывается в тексте законопроекта, размещенном в Telegram-канале политика.

https://ria.ru/20220811/lgbt-1808804983.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество