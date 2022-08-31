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На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии - РИА Новости, 31.08.2022
На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:10
2022-08-31T10:10
2022-08-31T12:16
кристина асмус
вооруженные силы рф
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде в среду."Протокол в отношении Асмус К. И. зарегистрирован в суде", — рассказал собеседник агентства.Судебное заседание назначено на 6 сентября, 11:00.За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Что именно вменяется артистке, пока не сообщается.Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", фильмах "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, вооруженные силы рф, новости культуры, шоу-бизнес
Кристина Асмус, Вооруженные силы РФ, Шоубиз, Новости культуры, Шоу-бизнес
10:10 31.08.2022 (обновлено: 12:16 31.08.2022)
На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии России, ей грозит штраф
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде в среду.
"Протокол в отношении Асмус К. И. зарегистрирован в суде", — рассказал собеседник агентства.
Судебное заседание назначено на 6 сентября, 11:00.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Что именно вменяется артистке, пока не сообщается.
Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", фильмах "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки" и других.