https://ria.ru/20220831/shtraf-1813337428.html

На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии

На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии - РИА Новости, 31.08.2022

На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:10

2022-08-31T10:10

2022-08-31T12:16

кристина асмус

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде в среду."Протокол в отношении Асмус К. И. зарегистрирован в суде", — рассказал собеседник агентства.Судебное заседание назначено на 6 сентября, 11:00.За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Что именно вменяется артистке, пока не сообщается.Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", фильмах "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки" и других.

https://ria.ru/20220825/shevchuk-1812015006.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кристина асмус, вооруженные силы рф, новости культуры, шоу-бизнес