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На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии - РИА Новости, 31.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220831/shtraf-1813337428.html
На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии - РИА Новости, 31.08.2022
На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:10
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кристина асмус
вооруженные силы рф
шоубиз
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде в среду."Протокол в отношении Асмус К. И. зарегистрирован в суде", — рассказал собеседник агентства.Судебное заседание назначено на 6 сентября, 11:00.За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Что именно вменяется артистке, пока не сообщается.Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", фильмах "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки" и других.
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кристина асмус, вооруженные силы рф, новости культуры, шоу-бизнес
Кристина Асмус, Вооруженные силы РФ, Шоубиз, Новости культуры, Шоу-бизнес
10:10 31.08.2022 (обновлено: 12:16 31.08.2022)
 
На актрису Асмус составили протокол о дискредитации российской армии

На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии России, ей грозит штраф

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Кристина Асмус. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде в среду.
"Протокол в отношении Асмус К. И. зарегистрирован в суде", — рассказал собеседник агентства.
Судебное заседание назначено на 6 сентября, 11:00.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Что именно вменяется артистке, пока не сообщается.
Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", фильмах "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки" и других.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:51Шоубиз
Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
 
ШоубизКристина АсмусВооруженные силы РФНовости культурыШоу-бизнес
 
 
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