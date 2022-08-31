https://ria.ru/20220831/sholts-1813534721.html

На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе

На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе - РИА Новости, 31.08.2022

На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе

Программная речь канцлера Германии Олафа Шольца о будущем Европы, произнесенная в главном университете Чехии, намекает на милитаристские устремления Евросоюза и РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:21

2022-08-31T18:21

2022-08-31T19:33

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олаф шольц

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Программная речь канцлера Германии Олафа Шольца о будущем Европы, произнесенная в главном университете Чехии, намекает на милитаристские устремления Евросоюза и его курс на конфронтацию с теми, кто не разделяет так называемые "демократические ценности", пишет обозреватель Арнольд Шельцель в статье для немецкого издания Junge Welt.Автор особо отметил высказывание немецкого политика по поводу создания европейских сил быстрого реагирования к 2025 году, которые Берлин полон решимости возглавить, взяв на себя основную ответственность по обеспечению финансами, техническими возможностями и квалифицированными кадрами.Шельцель также обратил внимание на приверженность канцлера Германии к дальнейшему расширению ЕС за счет Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.Журналист убежден, что подобные заявления соответствуют "простой империалистической логике" Берлина, который хочет воспользоваться моментом и "надеть на весь ЕС немецкий корсет".Ранее Шольц, выступая в Карловом университете в Праге, заметил, что Германия как страна в центре Старого Света сделает все, чтобы соединить вместе его север и юг, запад и восток. Он также заявил, что НАТО является гарантом безопасности Европы, а модернизация сил и стандартизация правовых вопросов внутри Европейского союза усилят и Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220831/germaniya-1813464292.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

евросоюз, нато, европа, россия, германия, в мире, олаф шольц