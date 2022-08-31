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На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе - РИА Новости, 31.08.2022
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На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе
На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе - РИА Новости, 31.08.2022
На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе
Программная речь канцлера Германии Олафа Шольца о будущем Европы, произнесенная в главном университете Чехии, намекает на милитаристские устремления Евросоюза и РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:21
2022-08-31T19:33
евросоюз
нато
европа
россия
германия
в мире
олаф шольц
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Программная речь канцлера Германии Олафа Шольца о будущем Европы, произнесенная в главном университете Чехии, намекает на милитаристские устремления Евросоюза и его курс на конфронтацию с теми, кто не разделяет так называемые "демократические ценности", пишет обозреватель Арнольд Шельцель в статье для немецкого издания Junge Welt.Автор особо отметил высказывание немецкого политика по поводу создания европейских сил быстрого реагирования к 2025 году, которые Берлин полон решимости возглавить, взяв на себя основную ответственность по обеспечению финансами, техническими возможностями и квалифицированными кадрами.Шельцель также обратил внимание на приверженность канцлера Германии к дальнейшему расширению ЕС за счет Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.Журналист убежден, что подобные заявления соответствуют "простой империалистической логике" Берлина, который хочет воспользоваться моментом и "надеть на весь ЕС немецкий корсет".Ранее Шольц, выступая в Карловом университете в Праге, заметил, что Германия как страна в центре Старого Света сделает все, чтобы соединить вместе его север и юг, запад и восток. Он также заявил, что НАТО является гарантом безопасности Европы, а модернизация сил и стандартизация правовых вопросов внутри Европейского союза усилят и Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
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евросоюз, нато, европа, россия, германия, в мире, олаф шольц
Евросоюз, НАТО, Европа, Россия, Германия, В мире, Олаф Шольц
18:21 31.08.2022 (обновлено: 19:33 31.08.2022)
 
На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе

Junge Welt: речь канцлера Шольца в Праге раскрыла империалистические устремления Берлина

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Программная речь канцлера Германии Олафа Шольца о будущем Европы, произнесенная в главном университете Чехии, намекает на милитаристские устремления Евросоюза и его курс на конфронтацию с теми, кто не разделяет так называемые "демократические ценности", пишет обозреватель Арнольд Шельцель в статье для немецкого издания Junge Welt.
Автор особо отметил высказывание немецкого политика по поводу создания европейских сил быстрого реагирования к 2025 году, которые Берлин полон решимости возглавить, взяв на себя основную ответственность по обеспечению финансами, техническими возможностями и квалифицированными кадрами.
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Шельцель также обратил внимание на приверженность канцлера Германии к дальнейшему расширению ЕС за счет Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
Журналист убежден, что подобные заявления соответствуют "простой империалистической логике" Берлина, который хочет воспользоваться моментом и "надеть на весь ЕС немецкий корсет".

"Пражская речь Шольца — это приказ двигаться вперед, но только в определенном направлении — к так называемой сплоченности Евросоюза и к конфронтации с Россией и Китаем. Хотя это и соответствует интересам немецкого империализма, но основывается эта программа, как и все подобные стратегии, на нереальном мировоззрении", — заключил Шельцель.

Ранее Шольц, выступая в Карловом университете в Праге, заметил, что Германия как страна в центре Старого Света сделает все, чтобы соединить вместе его север и юг, запад и восток. Он также заявил, что НАТО является гарантом безопасности Европы, а модернизация сил и стандартизация правовых вопросов внутри Европейского союза усилят и Североатлантический альянс.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
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