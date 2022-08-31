https://ria.ru/20220831/shkoly-1813474387.html

Московские школы готовы к новому учебному году, заявили в МЧС

Московские школы готовы к новому учебному году, заявили в МЧС - РИА Новости, 31.08.2022

Московские школы готовы к новому учебному году, заявили в МЧС

Московские школы к новому учебному году устранили все нарушения по пожарной безопасности, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:27

2022-08-31T16:27

2022-08-31T16:27

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ринат еникеев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московские школы к новому учебному году устранили все нарушения по пожарной безопасности, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Москве Александр Бобров."При подготовке уже к этому учебному году хочу отметить, что нарушения со сроками устранения до 1 сентября в образовательных учреждениях устранены в полном объёме… Мы можем сказать, у нас дети уже спокойно заходят в безопасное учебное заведение", - сказал он на пресс-конференции.При этом Бобров рассказал, что с начала 2022 года в образовательных учреждениях Москвы, в том числе школах, детсадах, вузах и колледжах, произошло 22 пожара.Бобров добавил, что с начала года сотрудники ГУМЧС и органов внутренних дел провели более 300 тысяч профилактических мероприятий с несовершеннолетними, которые проживают в многодетных семьях. Кроме того, он рассказал, что с начала 2022 года число пожаров в Москве сократилось почти на 10%, также уменьшилась гибель и травмы людей.Он отметил, что немалую роль в снижении показателей сыграла профилактическая работа, которую проводят сотрудники государственного пожарного надзора."Также хочу сказать, что гибель несовершеннолетних в текущем году также не допущена", - добавил Бобров.Накануне директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал, что за 10 лет ни один ребенок не погиб на пожарах, произошедших в образовательных учреждениях.

https://ria.ru/20220831/shkola-1813458918.html

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россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ринат еникеев