Рейтинг@Mail.ru
Московские школы готовы к новому учебному году, заявили в МЧС - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813474387.html
Московские школы готовы к новому учебному году, заявили в МЧС
Московские школы готовы к новому учебному году, заявили в МЧС - РИА Новости, 31.08.2022
Московские школы готовы к новому учебному году, заявили в МЧС
Московские школы к новому учебному году устранили все нарушения по пожарной безопасности, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:27
2022-08-31T16:27
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ринат еникеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_b6d61440ffccb9aeae0ba0ff0c17fa5c.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московские школы к новому учебному году устранили все нарушения по пожарной безопасности, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Москве Александр Бобров."При подготовке уже к этому учебному году хочу отметить, что нарушения со сроками устранения до 1 сентября в образовательных учреждениях устранены в полном объёме… Мы можем сказать, у нас дети уже спокойно заходят в безопасное учебное заведение", - сказал он на пресс-конференции.При этом Бобров рассказал, что с начала 2022 года в образовательных учреждениях Москвы, в том числе школах, детсадах, вузах и колледжах, произошло 22 пожара.Бобров добавил, что с начала года сотрудники ГУМЧС и органов внутренних дел провели более 300 тысяч профилактических мероприятий с несовершеннолетними, которые проживают в многодетных семьях. Кроме того, он рассказал, что с начала 2022 года число пожаров в Москве сократилось почти на 10%, также уменьшилась гибель и травмы людей.Он отметил, что немалую роль в снижении показателей сыграла профилактическая работа, которую проводят сотрудники государственного пожарного надзора."Также хочу сказать, что гибель несовершеннолетних в текущем году также не допущена", - добавил Бобров.Накануне директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал, что за 10 лет ни один ребенок не погиб на пожарах, произошедших в образовательных учреждениях.
https://ria.ru/20220831/shkola-1813458918.html
https://realty.ria.ru/20220831/shkoly-1813440948.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9f8d806ec4c945821e378fde999f548f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ринат еникеев
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ринат Еникеев
16:27 31.08.2022
 
Московские школы готовы к новому учебному году, заявили в МЧС

В МЧС заявили о готовности московских школ к новому учебному году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервое сентября
Первое сентября - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Первое сентября. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московские школы к новому учебному году устранили все нарушения по пожарной безопасности, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Москве Александр Бобров.
"При подготовке уже к этому учебному году хочу отметить, что нарушения со сроками устранения до 1 сентября в образовательных учреждениях устранены в полном объёме… Мы можем сказать, у нас дети уже спокойно заходят в безопасное учебное заведение", - сказал он на пресс-конференции.
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 15:51
Минпросвещения перечислило нововведения, ожидающие школьников с 1 сентября
При этом Бобров рассказал, что с начала 2022 года в образовательных учреждениях Москвы, в том числе школах, детсадах, вузах и колледжах, произошло 22 пожара.
Бобров добавил, что с начала года сотрудники ГУМЧС и органов внутренних дел провели более 300 тысяч профилактических мероприятий с несовершеннолетними, которые проживают в многодетных семьях. Кроме того, он рассказал, что с начала 2022 года число пожаров в Москве сократилось почти на 10%, также уменьшилась гибель и травмы людей.
Он отметил, что немалую роль в снижении показателей сыграла профилактическая работа, которую проводят сотрудники государственного пожарного надзора.
"Также хочу сказать, что гибель несовершеннолетних в текущем году также не допущена", - добавил Бобров.
Накануне директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал, что за 10 лет ни один ребенок не погиб на пожарах, произошедших в образовательных учреждениях.
Школа - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 15:07
ОНФ: капремонт не успели закончить к 1 сентября в 84 школах России
 
РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ринат Еникеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала